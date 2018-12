„Blinde Flecken im System aufdecken“

Speyer.Das Bistum Speyer wird mit einer Arbeitsgruppe, der auch unabhängige Fachleute von außen angehören, die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum voranbringen. „Wir werden uns mit den Ergebnissen und Empfehlungen der im September vorgestellten Missbrauchsstudie auseinandersetzen und der Frage nachgehen, welche Konsequenzen für das Bistum zu ziehen sind“, erklärt Generalvikar Andreas Sturm, der den Vorsitz der Arbeitsgruppe führen wird. Der unmittelbare Kontakt und die Einbeziehung von Betroffenen haben für ihn einen zentralen Stellenwert. „Wir werden Opfer und Betroffene zur Mitwirkung einladen. Das mitfühlende Hinhören auf ihre leidvollen Erfahrungen müssen der Ausgangspunkt und zugleich der Prüfstein für alle unsere Überlegungen und Veränderungen sein“, so Sturm.

Mit Professorin Mechthild Wolff von der Hochschule Landshut und Professor Andreas Rödder von der Johannes Gutenberg Universität Mainz werden der Arbeitsgruppe auch zwei hochkarätige Wissenschaftler angehören. „Der Blick von außen hat eine hohe Bedeutung für uns. Er soll uns helfen, Erfahrungen aus anderen Feldern aufzunehmen und blinde Flecken im eigenen System aufzudecken“, erklärt Sturm. Als weitere Expertin zum Thema Kinderschutz wird der Arbeitsgruppe die Diplom-Sozialpädagogin Claudia Kausch angehören. Der Katholikenrat im Bistum wird in Person der Katholikenratsvorsitzenden Luisa Fischer mitwirken. „Die Sichtweise und die Stimme der Laien haben für uns ein hohes Gewicht. Deshalb freue ich mich, dass sich auch der Katholikenrat des Bistums zur Mitarbeit bereiterklärt hat“, unterstreicht Generalvikar Sturm.

Weibliche Ansprechpartnerin

Der Arbeitsgruppe „Missbrauch und Prävention“ werden vonseiten des Bistums außerdem die Missbrauchsbeauftragten Ansgar Schreiner und Dorothea Küppers-Lehmann sowie die Präventionsbeauftragten Thomas Mann und Christine Lormes angehören. Christine Lormes hat ihre Tätigkeit als Präventionsbeauftragte im Oktober aufgenommen. „Damit hat das Bistum jetzt auch eine weibliche Ansprechpartnerin. Ihre Beauftragung ist eine unmittelbare Konsequenz aus der Missbrauchsstudie, die im September vorgestellt wurde“, so Andreas Sturm. Neben der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle ist die Präventionsarbeit für ihn der „entscheidende Faktor, damit sich alle Personen, insbesondere Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene in kirchlichen Zusammenhängen sicher und geschützt fühlen können.“

Weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe, die im Januar zu einem ersten Treffen zusammenkommen wird, sind der Leiter des Bischöflichen Rechtsamtes Marcus Wüstefeld, Bianca Beiersdörfer-Pohl als Vertreterin der Hauptabteilung Personal des Bischöflichen Ordinariats und Markus Herr, der Leiter der Bischöflichen Pressestelle des Bistums. „Wir wollen lernen und verstehen, wie es zum Missbrauch in der Kirche kommen konnte, um dann wirksame Konsequenzen für die künftige Arbeit zu ziehen“, fasst Sturm das Ziel zusammen.

Seit dem Inkrafttreten der Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz im Jahr 2010 zeigt das Bistum jeden Missbrauchsverdacht sofort bei der Staatsanwaltschaft an. Im Dezember sind zwei Gespräche des Bistums mit den Generalstaatsanwaltschaften in Zweibrücken und Saarbrücken geplant, um den Umgang mit verjährten Verdachtsfällen zu klären. „Wir sind bereit, den Staatsanwaltschaften alle unsere Unterlagen offenzulegen. Transparenz und Offenheit sind der Weg, um die Verbrechen der Vergangenheit aufzuklären und Vertrauenswürdigkeit zurückzugewinnen“, unterstreicht Generalvikar Andreas Sturm. is

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.12.2018