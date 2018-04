Anzeige

Speyer/Hanhofen.Da sind am vergangenen Wochenende einige badische Pfalz-Fahrer ganz schön zusammengezuckt, als sie im Tempo-70-Bereich eine riesige blaue Säule entdeckten, die typische Fotoöffnungen nach allen Seiten hat. Wer über die Salierbrücke an Speyer und Dudenhofen vorbei auf der beliebten Schorleroute B 39 in Richtung Neustadt fährt, erblickt kurz nach der Abfahrt Harthausen/Hanhofen-West am linken Straßenrand eine große blaue Säule, die bei Autofahrern anfangs für ordentliche Verwirrung beziehungsweise Verunsicherung sorgte.

Kolportiert wird, dass es sich bei dem gut fünf Meter hohen „Ding“ entweder um moderne Kunst im öffentlichen Raum oder um eine überdimensionierte Radarfalle mit abschreckender Wirkung handelt. Da die Größe und Signalfarbe des Objektes einen Fallencharakter nahezu ausschließt, haben wir uns die Sache näher angeschaut und auf der Homepage des Betreibers Toll Collect schlau gemacht.

So wurde schnell klar, dass es sich um eine von zirka 600 Vollstreckungssäulen handelt, mit denen das Unternehmen die Einhaltung der Lkw-Mautpflicht auf allen Bundesfernstraßen ab dem 1. Juli 2018 überprüft. Die vierte Novellierung des Bundesfernstraßengesetzes, mit der die Maut auf alle Bundesstraßen ausgeweitet wurde, ist seit dem 31. März 2017 in Kraft.