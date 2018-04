Anzeige

Mannheim.Ob Standard-Blues, Jazzrock oder akustischer Mundart-Blues – am Freitag, 27. April, um 20 Uhr, werden in der Pfingstbergschule,Winterstraße 30, die unterschiedlichsten Seiten der Musik gezeigt. Auch die Veröffentlichung der „Pfingstberg Blues Red House“-CD steht an.

Schon vor sechs Jahren wurde die Konzertreihe „Pfingstberg Blues“ unter dem Motto „Blues macht stark!“ gegründet, um mit den Einnahmen Schülerprojekten unter die Arme zu greifen. Zusätzlich gilt die Grund- und Ganztageswerkrealschule durch die musikalischen Darbietungen auch als kultureller Treffpunkt.

Sängerin aus Oftersheim

Acht Künstler, welche bereits in den vergangenen Jahren mit eigenen Formationen in der Pfingstbergschule musizierten, treten auf. Darunter zählen der Pfälzer Gitarrist Timo Gross, der den Titelsong des gleichnamigen Albums „Pfingstberg Blues“ schrieb und ihn mit Marion LaMarché und dem Keyboarder Markus Lauer einspielte.