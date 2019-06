Blumen für Helmut Kohl

Speyer.Zum zweiten Jahrestag des Todes von Helmut Kohl am 16. Juni 2017 hatte die CDU Speyer zu einem stillen Gedenken am Grab des verstorbenen Altkanzlers im Adenauerpark eingeladen. Zu Füßen der deutsch-französischen Friedenskirche St. Bernhard beteten die Teilnehmer gemeinsam mit Dekan Karl Jung aus Mannheim und der Witwe Maike Kohl-Richter das Vater Unser. Zuvor war in einem Gottesdienst im

