Botschaft der Geburt Christi

Speyer.Vor 285 Jahren, zum Jahreswechsel 1734/1735, wurden die von Johann Sebastian Bach für die damals noch obligatorischen drei Weihnachtsfeiertage komponierten sechs Kantaten vom Thomanerchor in Leipzig uraufgeführt. Erst 100 Jahre nach Bachs Tod wurden diese Kantaten erstmals als Zyklus in einem Konzert zusammengefasst. Seit dieser Zeit hat das „Weihnachtsoratorium“ verdientermaßen einen unvergleichlichen Siegeszug in der Musikgeschichte aufzuweisen.

Was also wäre der Advent ohne eine Aufführung von Bachs großartiger musikalischer Sicht der Botschaft von der Geburt des Heilands – seine Vertonung des „Weihnachtsoratoriums“? In diesem Jahr übernehmen die Ensembles der internationalen Konzertreihe Palatina Klassik diese Herausforderung und machen es damit Musikfreunden erst möglich, dass „Weihnachten kommen kann“.

Für diese Aufführung, die am Freitag, 20. Dezember, um 19 Uhr im Historischen Museum der Pfalz in Speyer und am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 16 Uhr in der Zisterzienser-Abteikirche in Eußerthal stattfinden wird, hat der musikalische Leiter der Reihe, Prof. Leo Kraemer, hochrangige Solisten verpflichtet. Es singt das Palatina-Klassik-Vokalensemble, begleitet von der Kammerphilharmonie. zg

