Brandursache noch unklar

Speyer.Über die Ursache für den Brand in einem Geschäftshaus mit Blumenladen in der Roßmarktstraße am frühen Freitag (wir berichteten) gibt es noch keine Erkenntnisse, teilt die Feuerwehr Speyer auf Anfrage mit. Bis weit nach Mitternacht war eine Brandwache an der Einsatzstelle, da es noch letzte Glutnester gab. Danach wurde alle eineinhalb bis zwei Stunden mobil kontrolliert.

Das THW baute am Samstag das Gerüst an der Gebäudefassade wieder ab, um Tiefbauarbeiten der Stadtwerke zu ermöglichen. Diese legten auf diese Weise den Gasanschluss des Gebäudes still, weil er derzeit nicht direkt erreichbar ist. Wasserschläuche blieben vor Ort für mögliche Nachlöscharbeiten.

In Hinterhaus und Hinterhof besteht Einsturzgefahr, hier bleibt das Betreten verboten. Sobald die Kriminalpolizei das Objekt freigibt, nehmen Spezialfirmen Ausräumen, Abriss und Sanierung in Angriff. mm

