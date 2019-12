„Brasserie“ bläst zum Advent

Speyer.Ein musikalischer Leckerbissen in der Adventszeit: Freunde gepflegter Blasmusik sind am Samstag, 14. Dezember, in der Stadthalle Speyer an der richtigen Adresse: Beim Weihnachtskonzert der vor 20 Jahren gegründeten Blechbläserformation „Brasserie“, die ab 17 Uhr unter dem Motto „A very merry Christmas“ deutsche und amerikanische Weihnachtslieder spielen.

Sängerin Silvie Böhle und Gesangspädagogin Judith Janzen bringt mit 50 Mitgliedern ihrer seit zehn Jahren bestehenden Musicalschule „Bühne frei“ von einem Kinderweihnachtsmedley bis „White Christmas“ eine stimmungsvollen Auftakt in den dritten Advent dar. Und es gibt zum Jubiläum auch reine Instrumentalmusik zu genießen.

Im Jahre 1999 trafen sich fünf junge Musiker aus der Pfalz, um zusammen das Blechbläserquintett zu gründen. Mehrere Mitglieder der „Brasserie“ bekleiden mittlerweile führende Stellen in namhaften deutschen Orchestern. So verdient der Kopf der Truppe, der gebürtige Schifferstadter Matthias Berkel, seine Brötchen als Solohornist der Bremer Philharmoniker. Sein Bruder Karl ist Solotubist am Staatstheater Cottbus und zeichnet für den Beat der Band verantwortlich. Da seine brasilianische Frau in den nächsten Tagen ihr zweites Kind erwartet, wird bei dem Weihnachtskonzert Simon Seiler die Tuba blasen. ws

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.12.2019