Breitband-Ausbau im Fokus

Speyer.Die Stadtwerke Speyer (SWS) haben im Jahr 2017 einen Bilanzgewinn in Höhe von 5,9 Millionen Euro (Vorjahr 5,6 Millionen Euro) erwirtschaftet. Oberbürgermeister Hansjörg Eger, Vorsitzender des SWS-Aufsichtsrates, regte an, die vorgeschlagene Gewinnausschüttung von 1,5 Millionen um 500 000 Euro zu erhöhen. „Die Mittel benötigt die Stadt Speyer, um den Anforderungen des kommunalen Entschuldungsfonds nachkommen zu können“, erläuterte Eger.

Neben der Gewinnausschüttung leisten die SWS mit 2,5 Millionen Euro Konzessionsabgabe und einer Million Euro Gewerbesteuer einen wesentlichen Beitrag zum städtischen Haushalt. Der verbleibende Betrag von 3,9 Millionen Euro wird in die Gewinnrücklage der Stadtwerke eingestellt. „Die Eigenkapitalerhöhung ist notwendig, um auch zukünftig in den Ausbau und in die Modernisierung unserer Anlagen und Netze sowie in regenerative Energien investieren zu können“, betonte SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring.

Besonders der Breitband-Ausbau werde in den nächsten Jahren forciert. Auch die Speyerer Schulen hätten über die Wirtschaftsförderung der Stadt Speyer einen Bedarf an höheren Bandbreiten an die SWS herangetragen, so Bühring. Die Umsatzerlöse lagen 2017 bei 129,2 Millionen Euro und sind im Vergleich zum Vorjahr um 9,6 Prozent gestiegen.