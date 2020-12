Brezel zählt jede Stunden

Speyer.Der Entwurf der 45 Zentimeter großen Wanduhr mit dem Wahrzeichen der Stadt, dem Altpörtel, stammt von der kolumbianischen Künstlerin Liliana Otálora. Sie hat das Design der Uhr in Zusammenarbeit mit Petra Zachmann entwickelt – anhand von Fotos des Torturms und per regem E-Mail-Austausch.

Ein geplanter Besuch der Designerin in Deutschland, um vor Ort in Speyer und für andere deutsche Weltläden für ähnliche Projekte zu recherchieren, konnte wegen der Pandemie-Lage allerdings nicht stattfinden.

Das Gehäuse der Altpörtel-Uhr wird in Bogotá, Kolumbien, in einer Fair-Trade-Werkstatt aus recyceltem Altmetall gefertigt und in Deutschland mit einem Uhrwerk aus dem Schwarzwald versehen. Die kolumbianische Werkstatt „Oxidos“, was zu Deutsch „die Rostige“ heißt, geht auf eine Initiative zurück, die Straßenkinder mit dem Ankauf von gesammeltem Altmetall unterstützte. Mittlerweile bietet Oxidos vielen Jugendlichen eine Ausbildung in Handwerk und Design und eine feste Anstellung mit fairen Löhnen und Sozialversicherung.

Die Fair-Handels-Organisation importiert das Kunsthandwerk von Oxidos und unterstützt die Kunsthandwerker bei der Entwicklung von neuen Produkten für einen globalen Markt. GLOBO hat unter anderem für die Weltläden Hamburg die Elbphilharmonie und Wuppertal die Schwebebahn in Uhren umgesetzt. Die Designideen dürfen dabei durchaus witzig sein. In Speyer pendelt eine Metall-Brezel munter hin und her. zg

