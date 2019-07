Brezelkönigin heißt Anne-Susann Sperling

Speyer.Anne-Susann Sperling aus Speyer kann sich für die nächsten zwei Jahre mit dem Titel „Brezelkönigin“ schmücken. Die angehende Hotelfachangestellte mit der Zusatzqualifikation Management setzte sich bei der Wahl am Samstagabend im Festzelt deutlich gegen ihre vier Mitbewerberinnen durch.

Nach einer Vorstellungsrunde, zu der die Reihenfolge ausgewürfelt wurde und die Kandidatinnen fünf Minuten Zeit hatten, Werbung in eigener Sache zu machen, fiel die Entscheidung in zwei Wahlgängen. Nach dem ersten Wahlgang mussten die Prinzessinnen Anna Lisa Lang, Linda Herrmann und Viktoryia Perez ihre Hoffnungen begraben. Ins Finale schaffte es neben Anne-Susann Sperling die 29-jährige Natascha Dorn aus Ketsch.

Was viele vorher schon ahnten, wurde in der Stichwahl zur Gewissheit. Gegen die in Speyer gut vernetzte 22-jährige Sperling hatte selbst Natascha Dorn keine Chance. Da half es auch nichts, dass sie wie die anderen Bewerberinnen sehr sympathisch auftrat und in der Vorstellungsrunde einen guten Eindruck hinterließ.

Kein Kraut gewachsen

Gegen die zahlenmäßige Übermacht der Sperling-Anhänger war aber kein Kraut gewachsen. Immer dann, wenn die neue Brezelkönigin bereits vor den beiden Wahlgängen auch nur in die Nähe eines Mikrofons kam oder ihr Name genannt wurde, brandete im Festzelt frenetischer Beifall auf. Eine letzte Steigerung erfuhren die Sympathie-Bekundungen dann bei der Bekanntgabe des Ergebnisses.

Nicht unerheblichen Anteil an Sperlings Sieg hatte die „Brezelgesellschaft Kirchhellen 1883“, die seit 2002 freundschaftliche Beziehungen zum Verkehrsverein Speyer pflegt. Das Pendant zum hiesigen Brezelfestausrichter war mit 60 Mitgliedern angereist, deren Votum pro Sperling das Festzelt schier erbeben ließ. Dennoch kann sich das Ergebnis von Dorn sehen lassen. Sie erzielte mit 106,06 Dezibel gegenüber den 108,74 Dezibel von Sperling mehr als einen Achtungserfolg.

Den Krönungsakt mit Diadem vollzog Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Die überglückliche Siegerin rief ins Publikum: „Leute, ich liebe Euch. Danke dass ihr mich gewählt habt. Ich verspreche hier und heute, als Anne-Susann I. Speyer, den Verkehrsverein und das Brezelfest auf die ehrlichste und beste Art zu vertreten!“

Dazu hat sie nun reichlich Gelegenheit. Am Sonntag standen bereits ein ökumenischer Gottesdienst und der Festumzug auf dem Programm. Am Montag ist sie Gast beim Frühschoppen des Verkehrsvereins mit der Bildversteigerung durch Round Table. Eine Fotosession, Interviews und repräsentative Auftritte bei diversen Festen und Feierlichkeiten schließen sich in nächster Zeit an.

Wer nach der etwas unglücklich verlaufenen Kür von Laura I. vor zwei Jahre glaubte, das Thema Brezelkönigin habe sich erledigt, wurde am Samstag eines Besseren belehrt. Da passte von der hervorragenden Resonanz über eine tolle Stimmung und gute Organisation einfach alles zusammen. Moderator Thomas Zander hatte in gewohnter Form alles im Griff. Ein Tontechniker und drei Tontechnikerassistenten einer Fachfirma waren Garanten für die objektive Auswertung der Beifall-Lautstärke für die Kandidatinnen, gemessen über mehrere Mikrofone in Dezibel.

Stimmungsfördernde Hymne

Der Verkehrsvereinsvorsitzende Uwe Wöhlert dankte der scheidenden Laura I. für die wunderbare Zeit mit einem Brezelfestzepter sowie den Kandidatinnen, Helfern und Mitwirkenden mit kleinen Präsenten für ihren großartigen Einsatz. Als stimmungsfördernd erwies sich zudem die von Udo Seiler und Rüdiger Kiktenko intonierte Brezelfesthymne. Mit Ohrwürmern wie „Die Hände zum Himmel“ ließ DJ Seemann zwischen den Auswertungen ebenfalls nichts anbrennen.

Begeistert vom Gesamtablauf äußerte sich auf Anfrage unserer Zeitung auch Brezeldirektor Heiner Schenk aus Kirchhellen: „Wenn wir 350 Kilometer nach Speyer fahren, dann nur zum Brezelfest mit seiner besonderen Anziehungskraft“, betonte Schenk. Dem Spektakel im Festzelt schloss sich die „Nacht in Tracht“ auf dem gesamten Festplatz an, bei der Trachtenträger beiderlei Geschlechts jedoch deutlich in der Unterzahl waren.

