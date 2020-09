Brief ans Ministerium

Speyer.Die Kommunen sind mit ihren Unternehmen zentraler Treiber und Träger der Energiewende, denn sie ermöglichen mit ihren Investitionen in Erneuerbare Energien und Verteilnetze den klimafreundlichen Umbau der Energieversorgung, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler sieht aber das Eintreten der Energiewende, deren Umsetzung größtenteils bis Ende dieses Jahrzehnts erfolgen soll, in Gefahr: „Dies kann und wird nicht gelingen, wenn die 2020er Jahre zu ‚verlorenen Jahren‘ für die Strom- und Gasnetze werden.“

Aus diesem Grund hat sich Seiler mit einem Brief an das Bundesministerium für Energie und Wirtschaft gewandt, in dem sie darauf hinweist, dass nur eine funktionierende Energieinfrastruktur die Voraussetzungen dafür schafft, dass trotz zunehmend schwankender Einspeisung auch Industrie und Gewerbe verlässlich mit Energie versorgt werden, Innovationen entstehen können und Digitalisierung den Aufbau neuer Wirtschaftszweige (auch im ländlichen Raum) ermöglichen kann.

Ein nachhaltiger Regulierungsrahmen für Netzinvestitionen ist Seiler zufolge entscheidend. So können Netzbetreiber als regionale Unternehmen in der Wirtschaft wichtige Impulse setzen und Stabilitätsanker der Energiewende sein. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.09.2020