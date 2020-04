Briefe an Senioren

Speyer.Die Stadt hält zusammen. Das gilt besonders in diesen Tagen und so rufen Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Bürgermeisterin Monika Kabs Familien und Kinder dazu auf, Karten und Briefe an Bewohner von Alten- und Pflegeheimen zu schicken, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit der Aktion „Zeit für Menschlichkeit“ möchte der Stadtvorstand aufkommender Einsamkeit entgegenwirken und Jung und Alt vereinen. Familien und Kinder sind aufgerufen, gemeinsam Bilder zu malen, zu basteln oder Briefe und Karten mit guten Gedanken für die Senioren zu fertigen.

Abwechslung im Alltag

„Besonders in Krisenzeiten ist es wichtig, füreinander da zu sein und ein Zeichen zu setzen. Die Aktion ist eine tolle Gelegenheit, um den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und Abwechslung in den Alltag der Kinder zu bringen“, sagt Seiler. Die Briefe können an folgende Einrichtungen gesendet werden: Salier-Stift, Obere Langgasse 5a, Pflegezentrum Speyer Haus Edelberg, Landauer Straße 53, Diakonissen Seniorenstift Bürgerhospital, Mausbergweg 150, Awo-Seniorenhaus Burgfeld, Burgstraße 34-36, Seniorenzentrum Storchenpark, Obere Langgasse 13, Haus am Germansberg, Else-Krieg-Straße 2 und Alten- und Pflegeheim Am Adenauerpark, Bahnhofstraße 56a. Wer möchte, kann seinen Namen und die Adresse dazu schreiben. Vielleicht ist das der Beginn einer Brieffreundschaft. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.04.2020