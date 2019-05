Briefe aus dem Lager Gurs

Speyer.Der Bezirksverband Pfalz lädt am Dienstag, 21. Mai, um 18 Uhr ins Historische Museum ein. Der Historiker Roland Paul spricht über das Schicksal von über 1500 Frauen, Männern und Kindern, die von den Nationalsozialisten ins südwestfranzösische Gurs deportiert wurden.

Unter ihnen war Gretl Drexler aus Landau. Sie schrieb Briefe aus dem Lager an Tochter und Schwester, die 2014 in Buchform herausgegeben wurden. Die Schauspielerin Hannelore Bähr liest. Die Lesung findet im Kontext der Ausstellung „Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte“ statt, die bis Dienstag, 28. Mai, an der Anne-Frank-Realschule plus in Ludwigshafen zu sehen ist. Der Eintritt ist frei. zg

