Brücke zwischen Jazz und Klassik schlagen

Speyer.Das zweite „Speyerer Rathauskonzert“ der Saison bestreitet am heutigen Freitag um 19 Uhr das preisgekrönte, international gefragte Trio mit Andreas Lammel, Florian Lauer und René Bornstein. Auf ihrem neuen Album „Look at me“, welches die Grundlage für das Konzertprogramm bildet, entschieden sich der Pianist Lammel, Schlagzeuger Lauer und Bornstein am Kontrabass mehr zu Nuancen als zu einer auftrumpfenden Haltung.

Dabei zeigt das unprätentiöse Trio selbstbewussten Gestaltungswillen und strahlt ein unaufdringliches, aber klares Vertrauen in die eigene Philosophie aus, wie es in der Ankündigung heißt. Die Musik der Band kreiere einladend transparente Räume, mit luftigen Strukturen. Sie ist reizvoll, mit individueller Ästhetik, die gleichzeitig filigran und ausdrucksstark, aktuell und zeitlos ist. „Look at me“ klingt offen, kreiert eine atmosphärische Weite, die sich bewusst von der im Jazz häufig üblichen Direktheit abhebt. Entsprechend können alle Instrumente atmen, sich auch in Nuancen entfalten und stehen plastisch im Raum. Wie die facettenreiche Musik schlägt auch der Klang des Albums eine Brücke zwischen Jazz und Klassik, mit kleinen Abzweigen Richtung Pop.

Das Trio wurde unter anderem mit dem Europäischen Nachwuchs-Jazzpreis Burghausen, dem Internationalen Jazzpreis Avignon und den AES Conventions in Paris ausgezeichnet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.02.2019