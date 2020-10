Budget in der Balance halten

Speyer.Für viele ist die finanzielle Situation in diesem Jahr unsicherer geworden. Wer seine Ausgaben an der richtigen Stelle senken möchte, braucht einen guten Überblick über seine Einnahmen und Ausgaben. Der neue Haushaltskalender 2021 vom Beratungsdienst Geld und Haushalt ist hierfür eine optimale Hilfe, teilt die Sparkasse Vorderpfalz in einer Presseerklärung mit.

Der Mix aus Haushaltsbuch und Kalender sorge dafür, dass Geburtstage und Termine im Blick bleiben und tägliche Ausgaben und Zahlungsfristen notiert werden könnten. Damit werde schnell klar, ob das Geld bis zum Monatsende reiche. Der Gesamtblick auf alle Ausgaben helfe außerdem, die Stellen zu identifizieren, an denen sich Einsparungen besonders lohnen. Der Haushaltskalender 2021 biete darüber hinaus viele praktische Tipps für den Alltag. Heraustrennbare Übersichten zu Ferienterminen und Notfallnummern machten den Kalender zum wertvollen Alltagsbegleiter.

Der Haushaltskalender wird vom Beratungsdienst Geld und Haushalt der Sparkassen-Finanzgruppe herausgeben. Dieser unterstützt Verbraucher mit kostenlosen Angeboten bei der persönlichen Finanzplanung, so die Pressemitteilung. zg

