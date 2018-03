Anzeige

Speyer.Die vom Speyerer Stadtrat initiierte Online-Befragung zur Ehrung des verstorbenen Altbundeskanzlers Helmut Kohl ist ausgewertet: Von den 1120 gültigen Stimmen, die in rund vier Wochen bei der Verwaltung eingegangen sind, hat die Rheinpromenade (unser Bild) unter den drei Vorschlägen die Nase vorn. So votierten 455 dafür, die Flaniermeile am Rhein – wo auch Speyers ältester Biergarten liegt – umzubenennen. Die Bauhof-Allee, eine Sackgasse, landete nach Angaben der Verwaltung mit 360 Stimmen auf dem zweiten Platz. Für die Umbenennung der Karl-Leiling-Allee, deren Namensgeber in der NS-Zeit Stadtchef war, stimmten 62 Bürger. Bei den „sonstigen Vorschlägen“ wurde mit 40 Stimmen auf den Hirschgraben verwiesen. Der Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am 15. März. sin (Bild: Venus)