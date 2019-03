Bürger sollen an jedem Freitag in die Pedale treten

Speyer.Nicht erst seit dem vergangenen heißen und trockenen Sommer ist vielen Menschen bewusst, dass die Art und Weise, wie wir leben, unsere Lebensgrundlage zerstört. Es ist Zeit aus dieser Erkenntnis Handlungen folgen zu lassen. Allein fühlt man sich ohnmächtig gegenüber der Größe der Herausforderungen, wenn wir aber gemeinsam anpacken, können wir etwas bewegen.

Das schreibt die Initiative Inspeyered in einer Pressemitteilung. Sie hat sich genau das zum Ziel gemacht: „Wir wollen mit unseren Aktionen Menschen ermutigen, den eigenen Lebensraum wieder selbst zu gestalten und ihnen damit aus der Ohnmacht helfen, in die uns die Perspektive auf große nahende Probleme stürzt. Mit dem Verkehr hier in Speyer wollen wir weitermachen.“

Möglichkeiten erkunden

Die Verantwortlichen wünschen sich eine Stadt, in der Fußgänger gemütlich nebeneinander laufen können, ohne von den Radfahren angeklingelt zu werden, in der Radfahrende genug Platz auf der Straße haben und keine Angst haben müssen, von den Autos zu knapp überholt zu werden, in der Autos nicht ewig um den Block fahren müssen, um einen Parkplatz zu finden, weil nicht mehr so viele Leute mit dem Auto in die Innenstadt fahren.

Die Initiative lädt deshalb am Samstag, 23. März, um 11 Uhr ein, am Geschirrplätzel die Möglichkeiten für ein solches Miteinander in Speyer zu erkunden. Dieser Tag ist der Start der Kampagne Fahrrad-Freitag. Eine Kampagne, die dazu auffordert, zumindest am Freitag das Auto stehen zu lassen. Jeden Freitag um 18 Uhr treffen sie sich am Geschirrplätzel, um auf die Notwendigkeit einer Verkehrswende hinzuweisen und zu erleben, was es heißt, wenn mehr Menschen radeln statt auf das Gaspedal zu drücken.

Fünf Thementische

Gleichzeitig organisiert die Initiative an diesem Tag eine Planwerkstatt für alle Menschen, denen es wichtig ist, Verantwortung für unsere und die Lebensgrundlagen der Kinder zu übernehmen: An fünf Thementischen können sich die unterschiedlichen Interessensgruppen zum Thema Radeln in Speyer austauschen und vernetzen. Die Menschen an den Tischen sind eingeladen sich zu informieren, Forderungen zu sammeln und Aktionen zu entwickeln wie man das Radfahren in den fördern kann.

Es wird natürlich nicht nur gedacht und geplant, sondern es gibt auch die Möglichkeit, kleinere Reparaturen und Verschönerungen am eigenen Fahrrad vorzunehmen. zg

