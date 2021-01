Bürgerbüro noch eingeschränkt

Speyer.Aufgrund einer personellen Umstrukturierung anlässlich der Pandemiebekämpfung musste im Dezember das Bürgerbüro in der Maximilianstraße vorübergehend geschlossen werden und ist das auch derzeit noch, teilt die Stadtverwaltung mit.

Das Bürgerbüro II in der Industriestraße ist allerdings weiterhin zu den gewohnten Zeiten besetzt, so dass die gebotenen Serviceleistungen wie die Abholung von Ausweisdokumenten während der Öffnungszeiten gewährleistet ist.

Da es situationsbedingt zu längeren Wartezeiten kommen kann, wird den Bürgern jedoch eine vorherige Terminvereinbarung im Bürgerbüro empfohlen. Alternativ zur telefonischen Anfrage unter der Nummer 06232/14 13 34 kann das Anliegen auch per E-Mail an buergerbuero@stadt-speyer.de unter Angabe der telefonischen Kontaktdaten gesendet werden, so die Mitteilung der Stadtverwaltung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.01.2021