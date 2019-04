Speyer.Wegen des Umzugs von der Salzgasse in die Sparkasse auf der Maximilianstraße ist das Bürgerbüro in der Innenstadt derzeit geschlossen, wie die Stadt mitteilt. Die Neueröffnung am neuen Ort ist für Montag, 13. Mai, angekündigt. Hier schleppt Teamleiter Daniel Fleischmann gerade einen Karton. In der Übergangszeit übernimmt das Bürgerbüro in der Industriestraße die Vertretung. / zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.04.2019