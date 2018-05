Bürgerbüro zieht um

Anzeige

Speyer.Im März hat der Stadtrat dem Erwerb des Anwesens Maximilianstraße 93/94, der ehemaligen Sparkassen-Geschäftsstelle „Alte Münze“, von der Sparkasse Vorderpfalz zugestimmt. Nun hat Oberbürgermeister Hansjörg Eger den notariellen Kaufvertrag unterzeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Foyer des Gebäudes wird der Sparkasse als SB-Bereich auch weiter zur Verfügung stehen, aber in die ehemalige Schalterhalle wird das Bürgerbüro einziehen, das gegenwärtig in der Salzgasse aus allen Nähten platzt, so die Pressemitteilung weiter. In dessen Räume wird dann die städtische Poststelle nachrücken. Bisher mussten die täglich angelieferten Pakete und die auf Handkarren gestapelten Postwannen unter Körpereinsatz über 17 Treppenstufen getragen werden. Der zukünftig barrierefreie Zugang zur städtischen Poststelle in der Salzgasse stelle für Mitarbeiter wie externe Zusteller eine große Erleichterung dar. Der Auszug der Poststelle aus dem Stadthaus wiederum schaffe neue Möglichkeiten dort, einzelne Abteilungen auch räumlich zusammenzufassen.

„Mit dem Bezug der leerstehenden Büroflächen der früheren Sparkassen-Zweigstelle kann die Stadtverwaltung ihr Raumkonzept verbessern, wonach die einzelnen Abteilungen eines Fachbereichs möglichst unter einem Dach arbeiten sollten“, so Oberbürgermeister Hansjörg Eger.