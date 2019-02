Bürgerideen gefragt

Speyer.Dieses Jahr steht im Zeichen des Stadtumbaus in der Kernstadt Nord. Bei der geplanten Veranstaltungsreihe können sich Bürger aktiv an diesem Prozess beteiligen. Die Auftaktveranstaltung „Aktivierungsforum Stadtumbau 2019“ wird am Montag, 11. März, um 18 Uhr im historischen Rathaus stattfinden.

„Klimaangepasste Stadtentwicklung im historisch geprägten Quartier“ – zirka sechs Jahre ist es nun her, dass sich die Stadt Speyer diesem Leitbild verschrieben hat. Die Modernisierungsrichtlinie ist seitdem in Kraft und es wurde einiges mit Hilfe der Städtebaufördergelder bewegt, heißt es in einer Mitteilung. Zum Beispiel wurde die Achse Große Himmelsgasse, Johannesstraße und Armbruststraße umgestaltet, der Güterbahnhof saniert und reaktiviert und der St.-Guido-Stifts-Platz aufgewertet.

Aufgabe ist es nun, die Maßnahmen aus dem städtebaulichen Entwicklungskonzept 2013 zu überprüfen und in Zusammenarbeit mit Bürgern, Immobilieneigentümern und Schlüsselakteuren aus Verwaltung und Politik weiterzuentwickeln. Das Planungsbüro „stadtimpuls“ aus Landau wurde beauftragt, diesen Prozess zu begleiten.

Dazu wird es in diesem Jahr eine Veranstaltungsreihe geben, in der Ideen für die Zukunft des Stadtumbauprozesses und damit auch der Kernstadt Nord aufgenommen werden. Geplant sind zwei Stadtumbauforen, in denen das Gesamtprojekt im Fokus steht.

Außerdem finden mehrere Planungsworkshops statt, bei denen die Speyerer die Möglichkeit haben, anhand von Impulsprojekten wie dem Postplatz und dem Bahnhofsvorplatz mitzuarbeiten.

