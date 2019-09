Bürgerproteste machen Zustimmung fraglich

Speyer.Kommt der dritte Speyerer Haltepunkt für die S-Bahn Rhein-Neckar nun – oder kommt er nicht? Diese Frage steht seit nahezu sechs Jahren im Raum. Warum das Ende September 2015 von der Deutschen Bahn gesandte Schreiben so lange auf dem Schreibtisch-Stoß lag oder in einer Schublade auf Bearbeitung warten musste, könnte vielleicht an der intensiven Protestbewegung „Kein Haltepunkt Süd“ liegen, die sich beim Vor-Ort-Infotermin im März 2017 abgezeichnet hatte. Dementsprechend wurden bei der Planoffenlegung viele Argumente gegen den Bahnsteig-Bau vorgebracht.

Das Planfeststellungsverfahren wird nicht von der Stadt, sondern vom Eisenbahn-Bundesamt betrieben. Die Stadt wird lediglich „gehört“ und wie gesetzlich vorgeschrieben am Verfahren beteiligt. Nach reiflicher Abwägung aller Gesichtspunkte – und auf Grundlage der vorgelegten Kosten-Nutzen-Analysen sowie der Potenzialanalyse – hatte jedenfalls der Speyerer Stadtrat bereits im Mai 2017 einmal eine positive Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren für die Realisierung des Projekts S-Bahnhaltepunkt Süd beschlossen.

Beim Thema Verkehr zeigte sich dann auch beim Forum der OB-Kandidaten zur bevorstehenden Wahl im Mai 2018 die Weichenstellung in puncto S-Bahn-Haltepunkt Süd: Während Hansjörg Eger (CDU) erwartungsvoll auf grünes Licht vom Eisenbahn-Bundesamt setzte und Irmgard Münch-Weinmann für die Grünen diesen dritten Haltepunkt der S-Bahn in Speyer unterstützte, hielt für die SPD die inzwischen gewählte und im Amt befindliche Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler die „jeweils nur 500 Meter entfernten Haltestellen Berghausen und Hauptbahnhof“ für ausreichend. Stattdessen wünschte sich Seiler eine Ertüchtigung des Bus-Systems.

Noch kein Erörterungstermin

Im weiteren Genehmigungsverfahren muss durch die verfahrensführende Behörde, den Landesbetrieb Mobilität in Koblenz, ein öffentlicher Erörterungstermin abgehalten werden. Dieser sollte schon Ende 2018 stattfinden. Wegen der Vielzahl der Einsprüche – es liegen neben den behördlichen Stellungnahmen 335 private Einwendungsschreiben vor – war beabsichtigt, die Erörterung in der Stadthalle durchzuführen. „Jedoch konnte uns die Stadt die Stadthalle nicht zur Verfügung stellen“, heißt es in der Stellungnahme der LBM-Pressestelle. Der LBM hatte sich dann für einen Erörterungstermin im Januar 2019 ausgesprochen, der allerdings auf Wunsch der Stadtverwaltung ins zweite Quartal 2019 verschoben worden sei. Auf Anfrage dieser Zeitung erklärte Pressesprecher Dr. Matthias Nowack dazu, Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler habe im August in einem Schreiben um einen zeitnahen Erörterungstermin gebeten. Wann sie nun durchgeführt werden könne, werde erst in den nächsten Wochen abgestimmt, teilt der Landesbetrieb mit.

Als Grund für die Verschiebung Anfang dieses Jahres habe die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass derzeit stadtinterne Überlegungen und Planungen für ein Verkehrs- und Mobilitätskonzept und weitergehende Überlegungen zur Führung und Ausbildung des künftigen Nahverkehrs und des motorisierten Individualverkehrs liefen. Diesbezügliche Ergebnisse könnten in die politische Bewertung zum Haltepunkt einfließen. In der Folge sei die DB Station & Service AG der Bitte der Stadt zur Verschiebung des Erörterungstermins nachgekommen, erklärte die DB-Pressestelle auf unsere Anfrage.

Die Gesamtkosten für Planung und Bau hatte DB-Projektleiter Rolf Burckhart bei der ersten Infoveranstaltung im Hauptbahnhof Ende September 2014 auf 5,1 Millionen Euro beziffert. Diese Summe dürfte nach bereits fünf Jahren Wartezeit um einiges überschritten werden, falls das umstrittene Projekt irgendwann tatsächlich realisiert werden wird. Vor 2021 ist ohnehin nicht mit einem Baubeginn zu rechnen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.09.2019