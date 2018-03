Bunte Frühlingsblumen vertreiben den Winter

Anzeige

Beobachtungen vom Kinderwagen

Max, junge zweieinhalb Jahre, macht sich noch nicht allzu viele Gedanken darüber, was in Kürze auf der Domwiese passieren wird. Er hat sich von Opa Walter Röder gemütlich von der Maximilianstraße zum Ort des Geschehens schieben lassen und das in einem Kinderwagen, der seinesgleichen sucht. Oma Anita Röder-Laux hat aus dem Vehikel ein wahres Kunstwerk gemacht mit großen Blüten aus Papier, farbenfrohen langen Bändern und zwei lachenden Schneemännern in Miniatur.

„Da sitzt man schon ein paar Tage dran“, berichtet die Domstädterin auf Nachfrage. Der arbeitsintensive Einsatz macht ihr aber nichts aus. „Das habe ich schon bei meiner Tochter gemacht“, verrät Röder-Laux. Erst habe sie den Gokart geschmückt, dann den Kinderwagen und sogar Preise habe es dafür früher gegeben. Tochter Stefanie Laux, mittlerweile erwachsen, denkt selbst noch gerne an die Zeit zurück. „Das war immer toll“, bestätigt sie und lächelt.

Aufgeregt ist derweil Zeppelinschülerin Sophie (7). Zum ersten Mal läuft sie mit ihrer Klasse beim Sommertagszug mit. „Ich hab Angst, dass die Wiese abbrennt“, gibt sie zu. Das wissen die anwesenden Feuerwehrleute, die den Schneemann wieder fachgerecht in Brand stecken werden, aber zu verhindern. Stolz reckt Sophie also auch ihre selbst gebastelte Blume am langen Holzstab in die Höhe, als der weiße Geselle in Flammen aufgegangen ist. Zuvor hat sie den Flötenkindern der städtischen Musikschule, den Domsingschülern und dem TSV Speyer für deren Darbietungen applaudiert.

Gut 20 Minuten flackert der Schneemann lichterloh, dann ist bald nur noch das Gerüst übrig. Passiert ist nichts. Sophie atmet auf und stimmt mit ihrer Klassenkameradin Pauline (8) überein: „Jetzt muss es endlich wärmer werden.“ Dass es just in dem Moment anfängt zu regnen, wertet niemand als schlechtes Omen – schließlich kann es nur besser werden.

