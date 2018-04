Anzeige

Speyer.110 Kinder und Jugendliche können das kommende Schuljahr mit nagelneuen Schulranzen und Rucksäcken beginnen. 80 hochwertige Schulranzen inklusive Turnbeutel und Mäppchen sowie 30 Rucksäcke im Wert von insgesamt 9500 Euro überreichten Mitglieder des Kiwanis-Club Speyer um ihren Präsidenten Carsten Lange an Vertreterinnen von Kindertagesstätten und des Frauenhauses in der Domstadt, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Diese geben die Spenden vor Schuljahresbeginn an die Empfänger weiter. Seit 2013 spenden die Speyerer Kiwanis Ranzen für Kinder, der Bedarf steige jährlich, betonte Lange in seiner kleinen Ansprache: „Gestartet sind wir einst mit 24 Ranzen.“

Die Schulranzen und -rucksäcke wurden aus dem Erlös der beliebten „Literatur & Genuss“-Veranstaltung angeschafft, bei der am 3. März im Historischen Ratssaal Arno Frank aus seinem Erfolgsroman „So, und jetzt kommst du“ gelesen hatte.