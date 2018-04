Anzeige

Speyer.Sind da etwa die Ausstellungsstücke lebendig geworden? Diesen Eindruck erweckte am Samstag eine Gruppe Ritter und Burgfrauen der „Soonwald Ritter Vereinigung Hunsrück“. Mittelalterlich gewandet besuchten sie die Löwenherz-Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz. Der Besuch kam nicht von ungefähr: In einem Buch von Monika Kirscher und Timo Fülber tummeln sich im sagenhaften Soonwald Grafen und Geister, Ritter und Räuber, wilde Jäger, schlaue Weiber, untadelige Jungfrauen, Trunkene und Glücksritter. Ein Szenario, das sicherlich auch in die Zeit des sagenumwobenen Richard Löwenherz passen würde. / mey