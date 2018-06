Bus und Krankenwagen dürfen jetzt wohl durch

Anzeige

Altlußheim/Speyer.Nachdem jetzt zum zweiten Mal der erst auf den öffentlichen Druck nach der exklusiven Berichterstattung der Schwetzinger Zeitung einberufene sogenannte Projektbegleitkreis zur Sanierung der Salierbrücke bei Speyer in Altlußheim getagt hat, haben die beiden CDU-Bundestagsabgeordneten Olav Gutting und Johannes Steiniger eine gemeinsame Presseerklärung herausgegeben: „Das Regierungspräsidium Karlsruhe geht mit der Variante einer Vollsperrung, die aber in beide Richtungen für ÖPNV und Rettungsdienste befahrbar sein soll, in die Öffentlichkeitsbeteiligung am 18. Juni in Speyer und am 19. Juni in Hockenheim“, heißt es da.

Und das begrüßen Steiniger und Gutting sogar, obwohl sich ja die Bürger sehr viel stärker eine Sperrung in nur eine Richtung gewünscht hätten, damit vor allem die Berufstätigen und Schüler morgens von der badischen Seite aus nach Speyer hätten fahren können, um zu ihrer Arbeit und in die Schule zu kommen. Die Abgeordneten schreiben: „Der Einsatz für die Bürger hat sich gelohnt. Eine Baustelle bringt immer Einschränkungen mit sich, aber fast zwei Jahre Vollsperrung ohne Rücksicht auf Notfälle und den Schülerverkehr waren nicht vermittelbar“, meint Steiniger. Gutting ergänzt: „Sicher wäre eine weitere Öffnung der Brücke noch besser. Aber die Sanierung ist absolut notwendig und verträgt keinerlei Aufschub mehr. Wir setzen uns weiter für die bestmöglichen Verbindungen nach Speyer ein.“

Steiniger betont, dass gerade der Einsatz auf Speyerer Seite gewirkt habe. Über 3500 Unterschriften habe Oberbürgermeister Hansjörg Eger ans RP übergeben: „Wir wollen nun alles daran setzen, dass die Bauzeit so kurz wie möglich bleibt und auch Landwirtschaft und Pkw-Verkehr in der Bauzeit schnell über den Rhein kommen.“ Nur wie? Ob es darauf bei den Bürgerversammlungen Antworten gibt und dann die Traktoren über die Autobahn übern Rhein fahren sollen, was ja verkehrsrechtlich gar nicht möglich ist, bleibt unausgesprochen. Darauf gibt es auch in einer Presseerklärung des Regierungspräsidiums keine Antwort: „Die Salierbrücke muss nicht nur dringend saniert, sondern auch in ihrer Tragfähigkeit ertüchtigt werden. Der Eingriff in den Verkehr wird voraussichtlich rund zwei Jahre betragen und ist ab Januar 2019 vorgesehen“, heißt es dort. Bei der Sitzung in Altlußheim sei der Projektbegleitkreis unter anderem über die Prüfungsergebnisse der in der ersten Sitzung hervorgebrachten Themen informiert worden. Damals war ja auch die Einrichtung einer Fährverbindung von Seiten des Altlußheimer Bürgermeisters Uwe Grempels ins Spiel gebracht worden. Der hatte dann sogar noch die fachlichen Möglichkeiten aufgetan, nachdem das RP ursprünglich behauptet hatte, dass dies nicht möglich sei.