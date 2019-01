Cantate Domino zur „Taufe des Herrn“

Speyer.Im liturgischen Kalender endet die Weihnachtszeit am Sonntag nach dem Dreikönigstag mit dem Fest „Taufe des Herrn“. Die Dommusik Speyer möchte den Weihnachtsfestkreis aus diesem Grund in einem Konzert der Reihe Cantate Domino am Samstag, 12. Januar, um 18 Uhr beschließen.

Unter dem Motto „O du fröhliche“ werden der Mädchenchor am Dom, die Domsingknaben, der Domchor, die Schola Cantorum Saliensis und die Dombläser sowie Domorganist Markus Eichenlaub ein festlich-besinnliches Programm mit Weihnachtsmusik von der Gregorianik bis zu Musik der Gegenwart gestalten.

Besucher sind eingeladen, Weihnachtslieder mitzusingen und das diesjährige Weihnachtsfest zu verabschieden. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende wird gebeten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 10.01.2019