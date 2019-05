Capri – Sportwagen des kleinen Mannes

Speyer.Die 1960er-Jahre waren wild, ob bei der Kleidung, den Frisuren oder der Musik. Die Welt war in Aufruhr, und die Jugend rebellierte. Auch der Automarkt sollte einen Wandel erleben, denn in Europa waren die klassischen Automobile out, und die Jugend sehnte sich nach Sportwagen, wie es sie in den USA gab. Da beim Autohersteller Ford die Verkaufszahlen einbrachen und man den Trend erkannte, wurde die europäische Antwort auf den Ford Mustang entwickelt, und der Ford Capri erblickte 1969 das Licht der Welt. Im Technik Museum Speyer gibt es dieses Jahr gleich zwei Capri-Anlässe, die gefeiert werden.

Das Coupé sollte nicht nur der Sportwagen des kleinen Mannes, sondern auch der angesagte und bezahlbare Familienwagen dieser Zeit werden. Fans aus ganz Europa feiern den runden Geburtstag des Capris.

Ab Donnerstag, 20. Juni, läuft die neue Sonderausstellung „50 Jahre Ford Capri“, außerdem findet vom 21. bis 23. Juni (Freitag bis Sonntag) das große Internationale European Capri Post Meeting auf dem Museumsgelände statt. Die Sonderausstellung präsentiert bis 20. Dezember einen Querschnitt aus drei Generationen Ford Capri sowie Stücke aus der 25-jährigen Geschichte des European Capri Post Meetings. Die Ausstellung ist in der Raumfahrthalle des Museums zu sehen und im regulären Eintrittspreis inbegriffen.

Meetings seit den 1990ern

Seit den 1990ern ist Speyer regelmäßiger Treffpunkt für die europäische Ford-Capri-Fangemeinde. Mit Familie Mandl, Herausgeber der Capri- Post und Organisatoren des Capri- Treffens, verbindet das Museum längst eine gute Freundschaft. Da war es naheliegend, für die Sonderausstellung zusammenzuarbeiten und die Ausstellung sowie das Treffen zeitlich zusammenzulegen.

Zum Jubiläumstreffen „25 Jahre European Capri Post Meeting“ erwartet man mehr als 400 Capris. Fans des Kultwagens können sich drei Tage lang über ihre Leidenschaft austauschen, Wissenswertes erfahren und miteinander feiern. Die Teilnehmer kommen aus über 13 europäischen Ländern wie Großbritannien, Spanien, Italien, Norwegen und Irland. „Wir bieten in Speyer eine Plattform für Fans und möchten gemeinsam das Jubiläum des Capris feiern“ sagt Andrea Mandl. Sie und ihr Mann Gerald veranstalten das Capri-Treffen von Anfang an und kennen sich auf dem Museumsgelände bestens aus.

Wer gerne mit dem eigenen Ford Capri teilnimmt, kann sich im Vorfeld unter www.capripost.de anmelden. Vier Sitze, ein geräumiger Gepäckraum sowie ein bezahlbarer Preis für das kleine Sportcoupé ergaben zusammen mit dem sportlichen Design das Traumauto vieler Familienväter, mit dem man auch ohne weiteres in Urlaub fahren konnte. Fast 20 Jahre ließ die Capri-Baureihe Fords Kassen in Europa klingeln. 1970 war bereits fast jeder zweite Ford aus Köln ein Capri. In drei Generationen verließen über 1,8 Millionen Fahrzeuge das Band. zg

