Speyer.„Menschen helfen, Gesellschaft gestalten: Sozial, verlässlich und innovativ“ – unter diesem Leitwort feierte das Bistum Speyer das 100-jährige Bestehen seines Diözesan-Caritasverbandes mit einem Pontifikalamt im Dom.

„Die Caritas gehört zum Innersten der Botschaft Jesu. Caritas ist gelebtes Evangelium“, betonte Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, der den Gottesdienst gemeinsam mit Weihbischof Otto Georgens, Generalvikar Andreas Sturm, dem Vorsitzenden des Diözesan-Caritasverbandes Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer und dem Präsidenten des Deutschen Caritasverbandes Prälat Dr. Peter Neher zelebrierte.

Caritas stehe für die Grunddimension einer dienenden Kirche, die den Menschen in Not auf Augenhöhe begegnet. Bischof Wiesemann dankte allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich von den Anfängen bis heute im Caritasverband engagiert haben: „Mit ihrem Einsatz lassen sie die Liebe Christi in dieser Welt aufleuchten.“

Der Präsident des Deutschen Caritasverbandes Peter Neher würdigte in seiner Predigt den Dienst der Caritas an der Seite kranker, alter und pflegebedürftiger Menschen besonders in der Corona-Pandemie: „Das war und ist erlebbare Kirche und ein starkes Zeugnis des Glaubens.“ Mit Bezug auf die aktuelle Caritas-Kampagne „Sei gut, Mensch!“ warb er dafür, selbst aktiv zu werden und sich politisch zu Wort zu melden. Die Gesellschaft sei angewiesen auf Menschen, die Verantwortung übernehmen.

„Verlässlicher Partner“

Staatliche Vertreter würdigen Verlässlichkeit und Innovationskraft des Caritasverbandes – Prof. Konrad Wolf, Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in der Landesregierung von Rheinland-Pfalz, erinnerte an die schwierige Zeit der Gründung des Caritasverbandes nach den Zerstörungen des Ersten Weltkrieges, die für viele Menschen mit persönlicher Not verbunden war. Heute genieße der Caritasverband als Träger sozialer Dienstleistungen und Gestalter des sozialen Miteinanders hohe Anerkennung. Die praktizierte Sozialraumorientierung sei ein guter Weg, sich auf die veränderten Bedürfnisse der Menschen immer wieder neu einzustellen. Der Caritasverband als größter Wohlfahrtsverband in der Pfalz sei für die Politik ein „wichtiger und verlässlicher Partner“, betonte Wolf.

Den Dank der Landkreise und kreisfreien Städte fasste Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler in Worte. Der Caritasverband sei in den Gemeinden breit und vielgestaltig präsent. Angesichts gesellschaftlicher, politischer, sozialer und kultureller Veränderungen gehe es darum, immer wieder den Wert der Menschlichkeit bewusst zu machen. „Auf diesem Weg werden wir ihr Engagement für die Bürger auch in Zukunft begleiten“, sagte Seiler. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.09.2020