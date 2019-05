CDU ganz knapp vorne

Speyer.Was die einen erhofft und die anderen befürchtet haben, ist bei der Wahl zum Speyerer Stadtrat in einem Ausmaß eingetreten, das neutrale Beobachter überrascht hat. Während die Christdemokraten mit 25 Prozent gegenüber den 32,6 Prozent in 2014 spürbare Verluste hinnehmen mussten, ihre seit mehreren Legislaturperioden andauernde Vorherrschaft im Stadtrat aber knapp verteidigen konnten, gab es bei den Sozialdemokraten nach Feststellung des vorläufigen Endergebnisses am Montagvormittag überwiegend zufriedene Gesichter: Die Genossen verbuchten mit 23,7 Prozent im Vergleich zur 2014er Wahl zwar nur ein leichtes Plus von 0,7 Prozent, bleiben aber mit weiter zehn Sitzen zweitstärkste Kraft im Stadtrat. Ihr zuvor erklärtes Ziel, stärkste Fraktion im Rat zu werden, haben sie knapp verfehlt. Die CDU büßt hingegen vier Sitze ein und kommt nur noch auf elf Mandate.

Hauptgewinner sind zweifellos die Grünen, die mit 19,8 Prozent ihre 14,5 Prozent aus 2014 übertrafen und im städtischen Parlament künftig ein gewichtiges Wort mitreden können. Vor allem, wenn man die Koalitionsmöglichkeiten betrachtet, sind die nun zusätzlichen drei Mandate und damit insgesamt neun eine gute Bank. Den Umweltaktivisten spielten sicherlich überregionale Entwicklungen wie der Dieselskandal oder das publicityträchtige Engagement der globalen Bewegung „Fridays for Future“ in die Karten.

Als Gewinner kann sich auch die erstmals kandidierende AfD fühlen, die auf Anhieb 8,7 Prozent und damit vier Sitze erreichte, was aber nicht ganz dem entspricht, was die Partei sich erhofft hatte. Zu den Verlierern zählt hingegen die Speyerer Wählergruppe (SWG), die sich mit 10 Prozent zufriedengeben muss, was einem Verlust von 3,5 Prozent und zwei Plätzen im Stadtrat gleichkommt. Relativ stabil blieb die FDP, die mit 4,5 Prozent in der Endabrechnung ein leichtes Plus von 1,2 Prozent auf der Habenseite verbuchte und einen zusätzlichen Sitz bekommt. In den Rat ziehen erneut auch die Linke (4,1 %) mit zwei Räten, BGS (2,9 %) mit nur noch einem Rat und erstmals die Wählergruppe Schneider (1,2 %, ein Sitz) ein.

Führungswechsel bei Briefwahl

Lange sah es so aus, als könnten die Sozialdemokraten die CDU als stärkste Fraktion im Stadtrat ablösen. Bis zur Auszählung von 45 der insgesamt 54 Stimmbezirke lag die SPD teilweise sehr deutlich in Front. Um 23.50 Uhr betrug der Vorsprung zum christdemokratischen Mitbewerber allerdings nur noch ein Prozent. Mit der Auszählung der Briefwahlstimmen schlug das Pendel dann in die andere Richtung aus. Die Grünen waren den beiden Volksparteien immer dicht auf den Fersen. Bereits um Mitternacht war abzusehen, dass sich SWG und AfD auf Augenhöhe befinden und als vierte und fünfte Kraft etablieren würden.

Die Stimmungslage von Enttäuschten und glücklichen Gewinnern schlug sich in den Statements der Fraktionsvorsitzenden nieder, die wir erreicht haben. Der AfD-Kreisverbandsvorsitzende Benjamin Haupt war leider für uns nicht zu bekommen.

Axel Wilke (CDU) sagt: „Natürlich sind vier Plätze weniger im Rat ein herber Rückschlag. Gut ist hingegen, dass mit elf Sitzen gegen uns nicht regiert werden kann. Wir gratulieren den Grünen zum großartigen Erfolg und werden mit allen Gruppierungen außer der AfD und der Wählergruppe Schneider über eine künftige Zusammenarbeit Gespräche führen. Persönlich bedauere ich, dass nur drei Frauen meiner Partei den Einzug in den Stadtrat geschafft haben.“

Zufriedener wirkt da Walter Feiniler (SPD): „Obwohl wie unser eigentliches Ziel verfehlten, bin ich mit dem Wahlergebnis sehr zufrieden. Die Speyerer SPD hat sich ganz klar vom Negativtrend im Umland lösen können. Persönlich bin ich stolz, das ich im Vergleich mit den Kandidaten aller Parteien die meisten Stimmen auf mich vereinen konnte. Was die künftige Zusammenarbeit anbelangt, werden wir mir allen demokratischen Parteien das Gespräch suchen. Ohne mich festzulegen, kann ich anmerken, dass wir in der abgelaufenen Legislaturperiode mit der CDU gut zusammengearbeitet haben.“

Irmgard Münch-Weinmann von den Grünen meint: „Über das überragende Ergebnis für meine Partei bin ich total glücklich. Mit dem Umweltschutz und der Verkehrspolitik haben wir Themen besetzt, die unsere Lebensgrundlagen betreffen. Eine Zusammenarbeit im Stadtrat hängt in erster Linie davon ab, mit wem es hinsichtlich von Ökologie und Sozialem viel Übereinstimmung gibt.“

Sandra Selg (Speyerer Wählergruppe): „Wir begrüßen die gestiegene Wahlbeteiligung und freuen uns besonders über die Zahl von Erstwählern bis 24 Jahre. Mit kommunalpolitischen Themen wie Postplatz-Neugestaltung, Erhaltung des Eingangsbereiches Adenauerpark oder dem behutsamen Umbau des Industriehofes konnten wir am Klima orientierte Wähler nicht erreichen. Wir bleiben jedoch vierte Kraft im Stadtrat und verstehen das als Auftrag, die hiesige Wirtschaft zu stärken und die Stadtentwicklung hinsichtlich mehr Grün und weniger Beton zu fördern.“

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.05.2019