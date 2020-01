Speyer.Gastgeber und Songwriter Ulrich Zehfuß lädt am Freitag, 28. Februar, 20 Uhr, zu seiner 13. Ausgabe von „Ulis Wohnzimmer“ ins „philipp eins“ ein. An diesem Abend begrüßt er die Liedermacherin Nora Beisel aus Köln und den Liedermacher George Leitenberger aus Genf. Einlass ist ab 19 Uhr.

Ein Wohnzimmer auf der Bühne, großartige Gäste und ein abwechslungsreicher Abend – im “Wohnzimmer” des Singer-Songwriters Ulrich Zehfuß gibt sich die aktuelle Generation der liederschreibenden Zunft die Ehre und die Klinke in die Hand, heißt es in der Ankündigung. Niveauvolles Entertainment und kabarettistischer Esprit treffen auf staunende poetische Tiefe, große Musikalität und selten gewährte Einblicke in die Lebens- und Gedankenwelt der Künstler – und lässt die Zeit im Flug vergehen.

Kopfkino nannten vor Jahren schon die Nürnberger Nachrichten die Musik des Ex-Berliners, Ex-Londoners und mittlerweile zwischen Genf und Frankreich pendelnden Kosmopoliten George Leitenberger, der deutsch, französisch und englisch singt. Seinem ersten Album beschied das Rolling Stone Magazine bereits: “Formidabel! Leise Töne mit Charme und Tiefgang.” Nun ist er mit seinem aktuellen Album “Raw love” unterwegs und macht Station in Speyer.

Träume von Schildkröten

Nora Beisel ist als Überraschungsgast keine Unbekannte: Die aus Römerberg stammende Songwriterin entzückte bereits bei der Premiere von Ulis Wohnzimmer im Jahr 2017 das Publikum – mit Liedern über die Träume von Schildkröten und erträumte Weltreisen macht sie wieder in ihrer Heimat Station mit neuen Liedern im Koffer, heißt es abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.01.2020