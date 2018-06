Anzeige

Speyer.Einer der ältesten und berühmtesten Knabenchöre der Welt, die Regensburger Domspatzen sind am Wochenende zu Gast in Speyer. In einem Konzert der Reihe „Cantate Domino“ unter dem Titel „Cantate – Jubilate – Exultate“ singt einer der drei Konzertchöre am heutigen Samstag um 18 Uhr im Dom.

Chorleiter Karl-Heinz Liebl hat unter anderem Psalmvertonungen von Giovanni Pierluigi da Palestrina, Gabriel Fauré, Otto Olsson, Knut Nystedt, Felix Mendelssohn Bartholdy und John Rutter ausgewählt. A-cappella-Werke stehen im Wechsel mit orgel- und klavierbegleiteten. Ergänzt wird das Programm durch zwei Stücke aus der 2. Orgelsymphonie von Louis Vierne, gespielt von Chormitglied Christoph Preiß.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten. Neben dem Konzert stehen der Besuch der Stadt sowie der Austausch mit den Speyerer Domsingknaben auf dem Programm, mit denen sie am Sonntag um 10 Uhr das Kapitelsamt im Dom gestalten. is