Christfest zwischen Idylle und Drama

Speyer.„Schöne Bescherung“ – so heißt der Titel einer szenischen Lesung mit Axel Pape am morgigen Donnerstag und am Samstag, 22. Dezember, jeweils um 19 Uhr in der Heiliggeistkirche. Dorthin weicht aufgrund der Renovierung des Alten Stadtsaals das Kinder- und Jugendtheater in seiner 29. Spielzeit aus.

Alle Jahre wieder müssen wir das Fest der Liebe feiern. Wer hat sich das ausgedacht? Wo kommt das her? Und vor allem: wo führt das hin alljährlich in unseren Wohnzimmern? Darum geht es in der szenischen Lesung „Schöne Bescherung“, um die schönste Zeit des Jahres zwischen Idylle und Drama, Sinnsuche und Kaufrausch. Der Schauspieler Axel Pape verbindet besinnliche und humorvolle Geschichten zu einem „Weihnachtsabend“. zg

