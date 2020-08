Chronist mit Esprit und Humor

Speyer.„Ich bin dann mal weg – vom 24. Juli bis 4. August bei Enkelin Carlotta im Alten Land an der Niederelbe“, hatte er uns wissen lassen. Neue Geschichten übers Speyerer Geschehen wieder Anfang August – so war es vereinbart gewesen mit Werner Schilling, und der Profi mit weit über 40 Jahren Berufserfahrung hielt sich stets an Vereinbarungen mit seinen Kollegen. Wir können und wollen kaum glauben, dass die Redaktion auf Berichte von „ws“, wie sein Kürzel von Anfang an gelautet hatte, dennoch verzichten muss. Werner Schilling ist am 29. Juli plötzlich und unerwartet im Alter von 71 Jahren verstorben.

Vermissen werden wir nicht nur die Beiträge des Allroundjournalisten, der seit seinen ersten Berichten für die Speyerer Tagespost in den späten 1970er Jahren Feuer und Flamme für die Lokalberichterstattung war. Vor allem sein positives, humorvolles Wesen und seine menschliche Wärme werden in Erinnerung bleiben. Sein ausgeglichenes Naturell und sein hintergründiger Wortwitz machten Werner Schilling zu einem überaus angenehmen Gesprächspartner.

Dabei beließ er es nicht bei Worten: Zum aktiven Einsatz für die Gemeinschaft war der gebürtige Weinheimer stets bereit – ob als Betriebsrat und Volontärsbeauftragter der Tagespost, im Journalistenverband, beim deutsch-französischen Freizeitsportclub Panaché oder in seiner Kirchengemeinde St. Otto.

In allen Ressorts zu Hause

Vielseitigkeit kennzeichnete auch sein Wirken in der Redaktion der „Tapo“. Der passionierte Hand- und Volleyballer fühlte sich im Sportressort ebenso zuhause wie in den Speyerer Umlandgemeinden. Mit Begeisterung berichtete der Musikliebhaber vom Oldtime Jazz Festival, mischte sich – auch büttenredenschreibend – unter die Karnevalisten, analysierte und kommentierte ab Mitte der 1990er Jahre das Geschehen im Speyerer Stadtrat.

Als stellvertretender Chefredakteur und zeitweiliger Redaktionsleiter zeichnete ihn seine besonnene, ausgleichende Haltung aus. Fairness und Kollegialität standen bei Werner Schilling über der reißerischen Schlagzeile. Dafür wurde er nicht nur von den Lesern in „seiner“ Stadt geschätzt.

Nach der Einstellung der Speyerer Tagespost aus verlagspolitischen Gründen Ende 2002 setzte er in der Redaktion Ludwigshafen des Mannheimer Morgen seine engagierte Berichterstattung fort. Nach einem Schlaganfall musste er seine Berufstätigkeit einschränken, 2008 ging er in den Ruhestand. Und prägte fortan als freier Mitarbeiter die Speyer-Berichterstattung unserer Zeitung mit, immer wieder mit feiner Ironie statt mit erhobenem Zeigefinger.

Wenn er ein Terminangebot ablehnte, lag das meist an Unternehmungen mit der Familie, die ihm über alles ging, oder mit langjährigen Freunden, mit denen er gerne unterwegs war.

Werner Schilling hinterlässt seine Frau Gertrud, die Söhne Robert und Constantin und Enkelin Carlotta. Er wird am Donnerstag, 6. August, um 13 Uhr auf dem Friedhof in Speyer beerdigt. Er wird uns Kollegen sehr fehlen. Bild: Venus

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 04.08.2020