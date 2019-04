Coversongs von Tara und Sten

Speyer.Tara und Sten sind ein eingespieltes Team. Ihr Markenzeichen sind Eigenkompositionen und einzigartig interpretierte Coversongs mit teils persönlichem Hintergrund in englischer, spanischer, französischer und deutscher Sprache. Am morgigen Freitag um 20 Uhr spielt das Duo im „Philipp eins“ in der Johannesstraße.

Stephan „Sten“ Krauss aus Walldorf hat in seiner langen Musikkarriere schon mit zahlreichen namhaften Künstlern zusammengespielt. Obwohl Tara auch im Schnawwl-Theater als Schauspielerin auftritt, agiert sie gerne mit Sten auf der Bühne. Die beiden haben gerade ihre neue CD rausgebracht.

Einlass ist um 19 Uhr, Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 14 Euro, freie Platzwahl. Tickets gibt es in der Tourist Info und beim Weinkontor Schwarz Speyer sowie im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen. zg

