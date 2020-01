Cris Cosmo lässt die Bodys im Studio tanzen

Mannheim/Schwetzingen.Jetzt sorgen die Schwetzinger dafür, dass die Mannheimer fit werden oder bleiben. Denn die Unternehmensgruppe Pfitzenmeier hat am Freitagnachmittag das neue Airport Fitness Resort eröffnet und gut 300 VIP-Gäste wollten dabei sein. Und dass es ja eigentlich Oftersheimer sind, die die Metropolregion in Sachen Fitness auf den neuesten Stand gebracht haben, deckte am Ende wieder mal der frühere Schwetzinger Stadtpfarrer und langjährige Stadtdekan von Freiburg, Wolfgang Gaber, auf. Sehr zur Freude von Bürgermeister Jens Geiß, der auch vor Ort war.

Klar, dass da ein Blumenstrauß für Brigitte Pfitzenmeier fällig war, denn in ihrem Keller im Oftersheimer Einfamilienhaus hatte vor über 40 Jahren bekanntlich alles begonnen. Sohn Werner Pfitzenmeier und Enkel Lukas übergaben die Blumen, dankten ihr für die Förderung und Geduld – dann wurde auf der Bühne das symbolische Band fürs neue Studio durchschnitten.

Feuerwehr und THW im Einsatz

Architekt Matthias Schenk erzählte von jenem Dienstagnachmittag vor sieben Jahren, als Werner Pfitzenmeier „mal wieder so eine Idee hatte“. Aus dem Umbau des bisher 3000 Quadratmeter großen Studios am Flugplatz wurde dann in der zweijährigen Planung quasi ein Neubau, der nun auf 8000 Quadratmeter nicht nur wie bisher tolle Kursräumen und viel mehr Platz zum Training bietet, sondern zudem eine große Wellness-Abteilung mit eigenem Frauenbereich und Dachterrasse samt Flughafenblick. Schenk erinnerte auch an den großen Schreckensmoment, als in der Anfangszeit der Baustelle ein Starkregen die Baugrube füllte und anliegende Gebäude ins Rutschen zu kommen drohten. Den Feuerwehrleuten und dem Technischen Hilfswerk sei es zu verdanken, dass das verhindert wurde. Er überreichte dann dem neuen Studioleiter Haki Kadria einen großen symbolischen Schlüssel – ein erfahrener Mann, der seit 25 Jahren in der Gruppe tätig ist und maßgeblich die Sportprogramme und Therapiezentren mit aufgebaut hat.

Alexander Pfitzenmeier, der die Fitnessakademie IFAA leitet und durchs Programm führte, holte den derzeit bekanntesten Sportler der Metropolregion auf die Bühne. Der Kapitän der Handball-Nationalmannschaft, Uwe Gensheimer, zählte vor zehn Jahren zu den Sportlern, die Pfitzenmeier durch Coaching unterstützte. Klar, dass er sich auf dem eingeblendeten Bild mit allen geförderten Sportlern gleich wiederfand. Für ihn sei es wichtig gewesen, damals im Hirschacker Zeit verbringen zu können, und er habe auch die eine oder andere Pfitzenmeier-Party mitgefeiert, gab Gensheimer zu. Nachdem er nun sein BWL-Studium fast abgeschlossen habe, bewundere er auch die besondere unternehmerische Leistung des Pfitzenmeierteams sehr, sagt Gensheimer.

Sich selbst als Beispiel dafür, was Training bewirken kann, nannte Dr. Michael Düpmann vom Vorstand der VR Bank Rhein-Neckar. Als es um die Finanzierung des jetzigen Resorts gegangen sei, das übrigens ein Investitionsvolumen von 21 Millionen Euro hat, habe er noch 30 Kilo mehr gehabt, schlechte Cholesterinwerte und zu hohen Blutdruck. Heute treibe er fünfmal die Woche Sport und sei erstmals einen Marathon unter vier Stunden gelaufen. Großen Wert lege er auf die Zusammenarbeit mit dem Firmenfitnessbereich der Gruppe, die seinen 600 Mitarbeitern bewegte Pausen beschere. Musikalisch brachte Cris Cosmo die Gäste auf die Höhe der Zeit. Erst ein wenig provokant mit dem Bekenntnis, dass man in Mannheim zweimal weine, einmal bei der Ankunft und einmal beim Weggehen. Und dann mit einer Weltpremiere: „Beweg Deinen Body“ heißt seine Pfitzenmeier-Hymne, die künftig bei Modern-Line-Dance-Kursen laufen wird und gleich mal gut performt wurde.

Dann ging’s ins Resort und der Spruch von Wolfgang Gaber wurde wahr, der Tagespatron Don Bosco zitierte: Man soll fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen.

