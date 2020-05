Da brutzelt und brazzelt die „Raketenwurst“

Speyer.Eigentlich hätte ja kürzlich der Brazzeltag im Technik Museum Speyer stattfinden sollen. Aber 2020 läuft alles etwas anders. Die Absage des Technikfestivals war für Museumspräsidenten Hermann Layher und das Orgateam keine leichte Entscheidung. Tickets waren verkauft, Flyer gedruckt und das Programm geplant. Der Benzingeruch lag schon förmlich in der Luft und die Vorfreude der Fans war groß.

Doch die Corona-Pandemie macht Veranstaltern weltweit einen Strich durch die Rechnung und der Brazzeltag wurde schweren Herzens für dieses Jahr abgesagt. Wen jedoch das Brazzelfieber einmal gepackt hat, den lässt es so leicht nicht wieder los. Um die Zeit bis zum nächsten Spektakel am 8. und 9. Mai 2021 zu überbrücken, hat sich das Museum für die Fans etwas einfallen lassen – Brazzelfeeling für zu Hause. Der Youtube-Kanal der Technik Museen bietet eine eigene Playlist. Mit den neuen Fanpaketen kann man in Erinnerungen schwelgen – und auch die Tagespässe für 2021 sind schon da und ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Doch was wäre das Technik Museum Speyer, wenn es nicht wenigstens ein kleines bisschen brazzeln würde. Heraus kam ein Video, mit der heißesten Grillaktion des Jahres. Dafür benötigt man Grillwürstchen, einen vier Meter langen Spieß, einen Grillmeister im feuerfesten Anzug und einen Dragster-Schulbus als Grill. Zusammen ergibt dies die „Raketenwurst“ à la Brazzeltag. zg/

