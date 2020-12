Da müssen 124 Bäume fallen

Speyer.In mehreren Abschnitten müssen zur Deichsicherung im Bereich Speyer Bäume gefällt werden, ide zu nahe am Deich stehen. 124 mit neongrüner Farbe markierte Bäume müssen noch diesen Winter gefällt werden, das Holz soll vorübergehend am Bermenweg zwischengelagert und die Wurzelstöcke zunächst noch im Boden belassen werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden diese dann durch die Deichmeisterei entnommen und die Löcher im Deich mit bindigem Material verfüllt und verdichtet. Das ist der Plan für den Rhein-Radweg bei Speyer, von dem ab sofort ein Stück nahe dem Flugplatz gesperrt ist.

Eine artenschutzrechtliche Begutachtung ist vorab erfolgt, denn immerhin ist das Gebiet nahe der Rheinauen von der Substanz her sehr wertvoll. Deshalb wurde auch eine ökologische Baubegleitung für die Maßnahme beauftragt. Auch die Mitglieder der städtischen Gremien wurden im Voraus informiert.

Zum Schutz höhlenbrütender Arten werden vier „Naturschutzbäume“ nach der Fällung an vitalen Bäumen am Waldrand verankert,da sie durch ihre Höhlen eine hohe ökologische Bedeutung haben. Zudem werden in diesem Bereich auch Fledermausnisthilfen angebracht. Im Bereich zwischen Trompeterbau und Neuem Rheinhafen in Speyer sind im Jahr 2021 dann auch entsprechende Ausgleichspflanzungen für die abgeholzten Flächen geplant.

Die Umsetzung erfordert die Sperrung des Bermenweges. Davon ist auch der Rhein-Radweg im Streckenabschnitt beim Deichwachthaus noch bis voraussichtlich zum Jahresende betroffen. Eine Umleitung ist aber ausgeschildert. Der Radweg entlang der Industriestraße in Richtung Fähre Speyer-Rheinhausen und rund ums Pleiad-Gelände bleibt befahrbar. zg

