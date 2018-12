Da prickelt es für den lieben Gott

Speyer.Der in einer Blindverkostung ausgewählte Domsekt des Speyerer Dombauvereins hat im Jahr 2018 immerhin wieder 5000 Euro zu Gunsten des Doms erlöst. Dies teilte der Vorstandsvorsitzende Dr. Gottfried Jung mit. Bewusst habe man die Ausschüttung der Einnahmen in der Vorweihnachtszeit vermeldet, um vor den Feiertagen an den Sekt als Präsent und Getränk zu erinnern, sagt Jung. Wer mag, kann ihn natürlich in der Dominfo an der Südseite des Domplatzes und in der Geschäftsstelle am Edith-Stein-Platz sowie in einigen Geschäften und Kaufhäusern in der Region erwerben.

„Es ehrt uns, dass wir mit dem Domsekt einen Beitrag zum Domerhalt leisten können“, freut sich Dr. Bastian Klohr, geschäftsführender Vorstand der Weinbiet Manufaktur, die den Domsekt herstellt und vertreibt. Den Dom nannte Klohr ein „Identifikationsobjekt für die gesamte Pfalz“. So sei eine Flasche mit diesem Wahrzeichen schon an sich ein Hingucker. Das Etikett wurde, wie auch für die Flaschen der Domweine, vom Speyerer Künstler Johannes Doerr gestaltet.

Der Domsekt ist derzeit ein Riesling brut aus dem 2016er Jahrgang. 1,50 Euro pro verkaufter Flasche gehen dabei an den Dombauverein. 3200 Flaschen wurden 2018 verkauft, die Weinbiet Manufaktur rundete den Erlös noch auf 5000 Euro auf. Der Vorstandsvorsitzende des Dombauvereins, Gottfried Jung, nutze den Termin, um auf das neue Format des seit September erhältlichen Dombrots hinzuweisen, das es nun auch in einer kleineren Variante als 500-Gramm-Brot gibt. Davon erhoffen sich der Dombauverein und die Bäckerei Görtz, die es herstellt, einen höheren Absatz und damit einen besseren Erlös zu Gunsten des Gotteshauses.

Mitgliederzahl steigt wieder

Für einen kleinen Jahresrückblick war zwischen zwei Schlucken Sekt ebenfalls noch Platz. So freute Jung sich über die 86 Neueintritte, die der Dombauverein in diesem Jahr zu verzeichnen hatte. „Das ist der höchste Zuwachs der letzten fünf Jahre“, so der Vorstand. 2018 konnten die rund 2600 Mitglieder des Vereins sich über neue Vergünstigungen freuen: Zum einen wird ihnen beim benachbarten Technikmuseum ein Rabatt eingeräumt, zum anderen hatten die Mitglieder des Vereins 2018 kostenfreien Zutritt zur Krypta des Doms.

Im neuen Jahr 2019 wolle man natürlich an die positive Entwicklung der Mitgliederzahlen anknüpfen, sagt Jung. Als besonderen Mehrwert für die Vereinsmitglieder nannte er den kostenfreien Eintritt zu Kaisersaal und Turm während der Saison von April bis Oktober, den Domkustos Peter Schappert angeboten hatte. Auch darin könne ein Anreiz bestehen, dem Verein beizutreten, so Jung. is

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.12.2018