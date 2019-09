Da strahlt der Kürbis und die Kunden lachen

Speyer.Seit einem Viertel-Jahrhundert findet in Speyer auf der Maximilianstrasse vor der Kulisse des Doms der größte Bauernmarkt in Rheinland-Pfalz statt. Ihre hochwertigen selbst erzeugten Produkte aus dem landwirtschaftlichen oder weinbaulichen Betrieben, bäuerliches Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten präsentieren insgesamt 96 Anbieter aus der Region Vorder- und Südpfalz auf dem Bauernmarkt am Samstag und Sonntag, 21. und 22. September.

Mehrere Zehntausend begeisterte Besucher waren es, die im vergangenen Jahr dieser Einladung folgten. Und die kamen nicht nur aus der nahen Umgebung, sondern reisten zu diesem Erlebnis aus ganz Deutschland an. Die Anzahl der Aussteller hat sich in den vergangenen Jahren kaum geändert. Viele sind schon seit Jahren dabei und das führt auch dazu, dass vor allem regionale Besucher gezielt ihre bevorzugten Stände besuchen.

Nach einigen Jahren der Enthaltsamkeit gibt es in diesem Jahr auch wieder Latwerg auf der langen Listen der kulinarischen Genüsse. Es ist der Landfrauenverein aus Mutterstadt, der nahe am Dom hier den großen Bottich rühren wird. Dampfnudeln mit verschiedenen Soßen kommen von König Gemüsebau aus Ruchheim. Einen Informationsstand rund um die Landwirtschaft wird der Fuhr- und Ackerbauverein Speyer anbieten.

Das Symbol des Bauernmarktes, die Sonnenblume, steht am Stand von Elke Wertenbruch aus Wiesenbach im Zentrum. Sonnenblumensträuße und andere Gestecke und Dekorationen sind bei ihr zu bewundern. Aus Ramberg kommt schon seit vielen Jahren der Bürstenbinder Josef Klein. Sein Familienbetrieb. Besen, Bürsten und Stiele und ein reichhaltiges Sortiment von Flaschenbürsten in allen Größen sind Teil des Angebotes.

Zu den handwerklichen Ständen gehören auch die Schüler der Speyerer Pestalozzi-Schule. Mit viel Liebe sägen sie mit der Dekupiersäge ihre Kunstwerke aus Holz, die zum Verkauf angeboten werden. Dabei läuft die Säge während des Marktes fast ohne Unterbrechung.

Ein sehr breitgefächertes Sortiment von Produkten rund um das Schaf bietet der Schafshof Ruppert aus Schwanheim, der ebenfalls schon seit vielen Jahren mit dabei ist. Das Thema „Ziege“ ist der Schwerpunkt der Famile Theiß aus Albessen, die mit ihrem Verkaufswagen und 15 Sorten verschiedener Ziegenkäsevarianten einen großen Kreis von Stammkunden in Speyer haben.

Kunstschmied aus Barum

Zu den wenigen weit angereisten Ausstellern gehört wieder der Kunstschmied Lars Dittmer aus Barum, der seine handgeschmiedeten Unikate nicht nur verkauft sondern vorort auch mit Hammer und Amboss im glühenden Zustand bearbeitet.

Zahlreiche Vorführungen traditionellen bäuerlichen Handwerks sind zu sehen. Dies reicht von Spinnen, Schnitzen, Schmieden und Filzen über das Wagnern, Besen und Bürsten binden, Korbflechten bis hin zum Schafe scheren. Mit dabei sind auch jedes Jahr die Traktorfreunde aus Römerberg, die ihre Traktoren vorführen.

Kulinarisch wird viel geboten. Man kann sich stärken mit Grumbeere mit weiße Käs’, Kürbispuffer, Kartoffelpuffer, Pfälzer Saumagen, deftiger Bratwurst, Wild- und Geflügelpfannen, kräftigem Bauernschinken, Dampfnudeln mit Weinsoße, Flammkuchen, Schmalzbroten, Hausmacher Wurst, Lammspezialitäten, Handkäs’ oder Zwiebelkuchen. Dazu gönnt man sich ein Gläschen exzellenten Wein oder Sekt aus Pfälzer Kellern oder einen fruchtigen Brand aus sonnenverwöhntem Pfälzer Obst.

Gemüse für guten Zweck

Auch in diesem Jahr wird es auf dem Domplatz wieder eine große Gemüsepräsentation geben. Das dazu notwendige Gemüse wurde kostenlos vom Pfalzmarkt Mutterstadt und den Gemüsebaubetrieben Geil (Harthausen), Fehmel (Mutterstadt), Schlosser (Schifferstadt) sowie Maurer Parat Agrarprodukte (Dannstadt-Schauernheim) zur Verfügung gestellt. Der Erlös dieses Verkaufs kommt unter anderem der „Zwanzig10 Jugendkultur Speyer“ für den Bau einer Multifunktionsanlage zu. Verantwortlich für den Verkauf ist der „Ladies Circle“ aus der Domstadt.

Für Kinder gibt es einen Streichelzoo mit heimischen Tieren zum Kennenlernen, Anschauen und Anfassen. Die Eröffnung und die Festrede wird in diesem Jahr durch den Schirmherrn, Werner Schineller, ehemaliger Oberbürgermeister von Speyer, vorgenommen. Am Sonntag findet um 11 Uhr ein mundartlicher Erntedankgottesdienst in der Heiliggeistkirche statt.

Die Parkplätze am Festplatz sind sicherlich stark überlaufen. Gästen aus der näheren Umgebung wird daher empfohlen, mit der Bahn anzureisen. Ein ständiger Pendelverkehr mit dem Shuttlebus zwischen dem Bahnhof und dem Bauernmarkt sorgt dafür, dass diese Besucher direkt zum Markt kommen können. Der Markt ist an beiden Markttagen von 11 bis 19 Uhr geöffnet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.09.2019