Damit Süd einen Mittelpunkt kriegt

Speyer.Grün, mit Aufenthaltsqualität und einer funktionierenden Infrastruktur – so haben sich die Bürger in Speyer-Süd den Platz der Stadt Ravenna gewünscht. Die Bauarbeiten sind schon angelaufen, bevor am Dienstagnachmittag der offizielle Spatenstich gesetzt wurde. Einweihung soll im kommenden Frühjahr gefeiert werden - mit hoffentlich vielen Gästen, aber zur Not in Etappen.

Schon zwei Jahre ist es her, seit die Beteiligungsverfahren der Menschen ihren Anfang nahmen. Der Platz der Stadt Ravenna spielte seither eine wiederkehrende Rolle. „Er bildet in gewisser Weise das Zentrum des Quartiers“, macht Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) wiederholt auf die Bedeutung der Fläche, die direkt vor einer Kindertagesstätte liegt, aufmerksam.

„Wir als Verein freuen uns natürlich, dass der Platz nun umgebaut wird“, sagt der Vorsitzende des Stadtteilvereins, Frank Scheid. Eine Vielzahl an Ansprüchen hatte in die Planungen einbezogen werden müssen. Die hat das Büro Bierbaum/Aichele (Mainz) auf den Tisch gebracht. Die Spezialisten in Landschaftsarchitektur begleiten das Förderprogramm Soziale Stadt.

Eine Dreiteilung ist für den Platz, der nach der italienischen Partnerstadt benannt ist, vorgesehen. „Ein besonderer Anziehungspunkt wird sicher der Trinkwasserbrunnen sein“, vermutet Seiler. Entstehen soll außerdem ein inklusiver Spielbereich, eine Standfläche für Marktbeschicker und ein Rasen, der zusammen mit der Bepflanzung das „grüne Rückgrat“ – wie die OB es nennt – darstellen wird.

Querungshilfe für die Kinder

WC und Ladestation für zwei E-Mobile sind vorgesehen. Für mehr Sicherheit soll eine Querungshilfe über die Windthorststraße zum Alois-Gruber-Weg sorgen. „Das war den Eltern wichtig“, betont Seiler. Im Nahbereich des Platzes sind neben der Kita eine Grundschule und eine Förderschule angesiedelt. „Wir fiebern auf die Einweihung hin“, untermauert Scheid. Dann, so hofft er, wird auch die Tätigkeit des Stadtteilvereins wieder mehr Aktivität zulassen. Aufgrund des Coronavirus sind zurzeit die meisten Aktivitäten auf Eis gelegt.

Für die Umgestaltung des Areals muss die Stadt 13 Prozent der Gesamtkosten in Höhe von 975 000 Euro aufbringen – also nur 126 750 Euro. Die restliche Summe (848 250 Euro) ist über das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt abgedeckt.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.10.2020