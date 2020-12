Dank für das Geleistete

„Die Zukunft hat viele Namen. Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance.“ Mit einem Zitat von Victor Hugo begann

Hans-Peter Müller (SPD) seine Jahresabschlussrede, die er als Ältester unter den langgedienten Gemeinderatsmitgliedern im Namen des Gremiums halten durfte.

Am Ende eines turbulenten, von Corona beherrschten Jahres zog er Bilanz: „Auch 2020 wurde vieles geleistet.“ Alle fünf Fraktionen und die beiden „Einzelkämpfer“ hätten sich bemüht, für die Stadt das Beste herauszuarbeiten: „Wir haben gemeinsam viele Projekte in überwiegend sachlicher und konstruktiver Zusammenarbeit in die Wege leiten können“, sagte Müller. Er nannte unter anderem die Sanierung der Karlsruher Straße, die Gründung der Wohnungsbaugesellschaft, den Neubau der Schimper-Schule oder die Fortschritte in der Kinderbetreuung.

Lob zollte Müller der neuen Kämmerin Susanne Nagel, die die Umstellung des Haushaltssystems gut bewältigt habe. Beim Thema Finanzen ist er verhalten optimistisch: „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch 2021 trotz Corona haushaltsmäßig noch gut aufgestellt sein werden. Aber dann . . .“

Hoffnung für 2021

Dass die Städtepartnerschaften aufgrund der Pandemie gelitten haben und die Begegnungen auf ein Minimum reduziert werden mussten, bedauerte der SPD-Stadtrat außerordentlich. Zum Abschluss dankte er allen Kollegen, dem Oberbürgermeister, dem Bürgermeister, allen Amtsleitern sowie ihren Mitarbeitern für die geleistete Arbeit, das Engagement und dem oftmals persönlichen Einsatz im Jahr 2020 ganz herzlich – nicht zu vergessen seien da Bauhof, Stadtgärtnerei, Stadtwerke, Bellamar und Feuerwehr.

Müller schloss mit der Hoffnung, die Pandemie in den Griff zu bekommen. „Nur durch Disziplin und Beachtung der Auflagen können wir gemeinsam das Blatt wenden.“ ali

