Darf Kinderhospiz auf Geldsegen hoffen?

Speyer/Erfurt.Der „A-Chor“ des Mädchenchores am Speyerer Dom – zu ihm gehören Sängerinnen im Alter von zehn bis 14 Jahren – hat sich mit Erfolg bei der Live-Adventsshow des Kinderkanals beworben. Die Mädchen nehmen am Freitag, 6. Dezember, in Erfurt an einer großen Spielshow des Kinderkanals von ARD und ZDF teil, deren Ausschreibung sich eigens an Kinderchöre richtete. Bereits in der zurückliegenden Woche gab es für den Chor Dreharbeiten für einen Trailer der Sendung im Dom und im Haus der Kirchenmusik, dem Domizil der Dommusik.

In der Show treten drei Chöre mit gleichaltrigen Kindern gegeneinander an und spielen für einen guten Zweck. Falls die Speyerer Sängerinnen ein Preisgeld erkämpfen werden, soll es – so wurde bereits beschlossen – dem Dudenhofener Kinderhospiz „Sterntaler“ zugutekommen. Die Show wird am Freitag, 6. Dezember, von 19.30 bis 21 Uhr im KiKA live zu sehen sein. zg

Info: Weitere Informationen unter www.kika.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.12.2019