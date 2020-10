Darmkrebs – was ist zu tun?

Speyer.Die Speyerer Gesundheitsgespräche gehen online weiter: Am Mittwoch, 28. Oktober, ab 19.30 Uhr, hält Prof. Dr. Christian Klink, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus, einen Online-Vortrag zum Thema „Darmkrebs – Welche Therapie passt? Und was tun, wenn der Krebs wiederkommt?“ als Live-Stream unter unter www.diakonissen.de. Im Anschluss beantwortet er dann gerne auch Zuschauerfragen.

Pro Jahr erkranken in Deutschland etwa 62 000 Menschen an einer bösartigen Geschwulst (Karzinom) im Darmtrakt. Tumore können sich im Mastdarm (Rektum) oder im Dickdarm (Kolon) bilden. Dickdarmkrebs ist die zweithäufigste Krebsart.

In seinem Online-Vortrag erläutert Prof. Dr. Klink die Risiken, an Darmkrebs zu erkranken, zeigt auf, was vor einem Tumor im Darm schützen kann, was auf Darmkrebs hinweist und er erklärt unterschiedliche Krebsstadien. Ferner stellt er Untersuchungsmethoden wie die digital-rektale Austastung oder die Darmspiegelung (Koloskopie) vor. „Um Darmkrebs zu erkennen, ist eine Darmspiegelung die zuverlässigste Methode“, betont Prof. Klink.

Im weiteren Verlauf seines Vortrags gibt er einen Überblick über die therapeutischen Möglichkeiten. Einen besonderen Schwerpunkt legt der erfahrene Chirurg auf die Frage, was zu tun ist, wenn der Darmkrebs wiederkehrt.

So funktioniert’s

Eine Verlinkung zum Vortrag finden Interessierte auf der Website www.diakonissen.de. Nach einem Klick auf den Link im Bild wird der Nutzer zum kostenlosen Live-Stream weitergeleitet. Fragen können Interessierte live bei Youtube stellen oder vor und während des Vortrags per E-Mail unter fragen@diakonissen.de einreichen. Das Video des Vortrags ist danach dauerhaft abrufbar. zg

