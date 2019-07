Regionaldirektor Özgür Bardakci betrach-tet hier einige Exponate. © Venus

Speyer.„Das Alter in der Karikatur“ lautet der Titel einer Wanderausstellung mit pointierten Bildergeschichten, die am Donnerstag in der Dialogzone der Volksbank Kur- und Rheinpfalz eröffnet wurde und dort zu den üblichen Geschäftszeiten bis 16. August zu sehen ist. Es ist eine außergewöhnliche Schau, in der sich bekannte zeitgenössische Karikaturisten und Meister der komischen Kunst individuell mit

...