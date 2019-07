Das Altern steht hier im Mittelpunkt

Speyer.Bekannte zeitgenössische Karikaturisten und Meister der komischen Kunst wie Gerhard Haderer, Franziska Becker, Gerhard Glück, Greser&Lenz, Marie Marcks, Hans Traxler und viele andere beleuchten in der Ausstellung „Das Alter in der Karikatur“ das vieldiskutierte Thema Alter, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei geht es um Golden Ager, Körperoptimierung und Anti-Aging ebenso wie um Demenz, Pflege und Gebrechlichkeit, um Generationenkonflikte und demografischen Wandel.

Die Wanderausstellung knüpft an ein Forschungsprojekt ihrer Initiatorin und Kuratorin Dr. Franziska Polanski am Marsilius Kolleg der Universität Heidelberg an und entführt den Betrachter hinter die rationalen Fassaden des gesellschaftlichen Altersdiskurses.

Sie regt zum Lachen an über ein Phänomen, das alle angeht: das Alter(n). Zugleich offenbart sie dem Betrachter möglicherweise überraschende Erkenntnisse – über eigene Einstellungen zum Alter und gesellschaftliche Altersstereotype. Die Volksbank Kur- und Rheinpfalz hat die bekannte Wanderausstellung, die schon in Rathäusern und in Landesministerien gastierte, nach Speyer geholt. zg

