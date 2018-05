Anzeige

Speyer.Zum Pfingstfest lohnt sich ein Besuch im Dom: Am Sonntag, 20. Mai, 10 Uhr, hält Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann das Pontifikalamt. Die musikalische Gestaltung übernehmen unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori Mädchenchor, Domchor, Domorchester sowie Organist Markus Eichenlaub. Zu Gehör kommt unter anderem die Krönungsmesse von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Pontifikalvesper mit Bischof Wiesemann am Pfingstsonntag beginnt um 16.30 Uhr. Für die musikalische Gestaltung sorgt dann die Schola Cantorum Saliensis.

Im Pontifikalamt am Pfingstmontag, 21. Mai, 10 Uhr, spendet Weihbischof Otto Georgens 71 Jugendlichen aus der Pfarrei Pax Christi im Dom das Sakrament der Firmung. Für die musikalische Gestaltung der Messe sorgen der Jugendchor der Dommusik und Markus Eichenlaub. Weitere heilige Messen werden am Pfingstsonntag um 7.30 und 18 Uhr sowie am Pfingstmontag um 7.30 Uhr gefeiert.

An Pfingsten feiern die Christen das Fest des Heiligen Geistes, der auf die Apostel herabkam, als diese in Jerusalem versammelt waren (Apostelgeschichte 2). Der Heilige Geist ist nach kirchlicher Lehre in die Welt gesandt worden, um Person, Wort und Werk Jesu Christi in der Geschichte lebendig zu erhalten.