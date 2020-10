Das hat Pias Horizont erheblich erweitert

Speyer.Pia Juchem machte 2019/20 über den BDKJ Speyer einen sogenannten „weltwärts Freiwilligendienst“. Knapp zehn Monate hat sie im Süden Chiles, in Valdivia gearbeitet, gewohnt und gelebt. Ihre Einsatzstelle war das Kinderheim „Las Parras“ mit elf Kindern, die aufgrund verschiedenster Ursachen nicht mehr bei ihren Familien wohnen können. Die Zeit in Chile prägte und veränderte sie stark, weshalb sie sieben Gründe nennt, warum sich ein Freiwilliges Internationales Jahr für junge Leute lohnen könnte.

Eine neue Kultur kennenlernen: Mein Freiwilligendienst führte mich ans andere Ende der Welt, in ein neues Land, eine neue Kultur. Ich durfte eintauchen in die chilenische Art zu leben – viel intensiver, als man es als Reisender kann. Ich lernte chilenisch kochen, den Nationaltanz, Ausdrucksweisen und vieles mehr.

Über sich hinauswachsen: So ein Freiwilligendienst ist geprägt von Sprüngen ins kalte Wasser und Herausforderungen. Ich konnte zum Beispiel kein Spanisch, als ich nach Chile kam. Das brachte mich das eine oder andere Mal in eine herausfordernde Situation. Doch wenn man seine Erfolge sieht, fängt man an auf sich stolz zu sein.

Den Horizont erweitern: Indem ich aus meiner bequemen Bubble ausgestiegen bin und mich ins Abenteuer Freiwilligendienst gestürzt habe, durfte ich viele neue Eindrücke sammeln. Dadurch habe ich ander Perspektiven eingenommen, bin offener und unvoreingenommener geworden.

Herausfinden, was einem wichtig ist: So fernab von Deutschland, dem Alltag, der Familie und den Freunden, fängt man an, anders auf die Alltagsprobleme in Deutschland zu schauen. Man überdenkt Altes und entscheidet, was einem wichtig ist. Ich habe meinen eigenen Konsum stark überdacht, gemerkt, was ich studieren möchte und wie wichtig es ist, sich für Dinge einzusetzen.

Reflektierter, erwachsener, verantwortungsvoller werden: In dieser Zeit wird man reifer und erwachsener. Ich konnte selbst zusehen, wie ich reflektierter in meinem Verhalten gegenüber anderen wurde.

Neue Freundschaften, prägende Menschen kennenlernen: Während meiner Zeit in Chile, aber auch auf den begleitenden Seminaren mit anderen Freiwilligen, habe ich neue Menschen kennengelernt. Viele von ihnen sind zu guten Freunden geworden. Ich durfte Menschen kennenlernen, an die ich mich wohl mein ganzes Leben lang erinnern werde, die mich nachhaltig beeindruckt haben und von denen ich viel lernen konnte.

Eine neue Sprache lernen: Ganz nebenbei lernt man noch eine neue Sprache, in meinem Fall Spanisch. Ich kam in Chile an und konnte mich gerade so vorstellen: „Hola, mi nombre es Pia“. Doch mit den Wochen wurde mein Spanisch besser und ich lernte mehr Wörter, begann die Grammatik zu verstehen. Jetzt, nach zehn Monaten spreche ich mehr oder weniger fließend Spanisch, oder vielleicht eher Chilenisch. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Speyer, bietet für junge Erwachsene zwischen 18 und 28 Jahren einen Auslandsfreiwilligendienst in entwicklungspolitische Projekte nach Chile, Peru und künftig auch nach Bosnien Herzegowina an. Infos auf der Homepage des Diözesanverbands. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.10.2020