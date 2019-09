Das jüdische Erbe am Rhein bewahren

Speyer.Bei einem Besuch der Synagoge, der Frauenschule und Mikwe in Speyer informierte sich Denis Alt, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur und Regierungsbeauftragter für das Unesco-Welterbe Rheinland-Pfalz über den aktuellen Sachstand des geplanten Antrages für die Schum-Städte Speyer, Worms und Mainz. Kurz danach wurden die fertigen Unterlagen dann beim Welterbe-Zentrum in Paris zur Vollständigkeitsprüfung eingereicht.

In dieser freiwilligen Aktion prüft das Welterbezentrum, ob die eingereichten Antragsunterlagen vollständig, alle Vorgaben erfüllt und die erforderlichen Karten in den richtigen Formaten und mit allen Angaben vorhanden sind. Die Prüfung ist die letzte Hürde vor der offiziellen Antragstellung, die im Januar 2020 erfolgen soll. Zum 31. Januar 2020 wird das Land Rheinland-Pfalz dann bei den Welterbe-Antrag einreichen.

„Nach vielen Jahren der Vorbereitung sind wir nun auf der Zielgeraden. Mit dem Antrag werden wir die einzigartige Bedeutung des jüdischen Erbes am Rhein herausstellen. Der Gemeindeverbund dreier jüdischer Gemeinden ist in dieser Form einzigartig. Die gemeinsam in den drei Gemeinden beschlossenen Rechtssatzungen und begründeten Traditionen entwickelten eine weitreichende Ausstrahlung für das aschkenasische Judentum, die teilweise bis heute wirksam sind. Die vorliegenden Ergebnisse der wissenschaftlichen Expertisen bekräftigen unsere Einschätzung, mit den Schum-Stätten ein außergewöhnliches Welterbe in Rheinland-Pfalz zu haben“, betont Alt.

Ein großes Gemeinschaftswerk

Seit 2006 engagiert sich das Land für die Anerkennung der mittelalterlichen Synagogen, Ritualbäder (Mikwen) und Friedhöfe als Welterbe. Eine Arbeitsgruppe aus Wissenschaftlern der Universitäten Heidelberg und Trier, der GDKE, dem Schum-Verein sowie dem Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat seit 2016 den Antrag in Abstimmung mit Speyer, Worms und Mainz sowie der jüdischen Gemeinde Mainz/Worms erarbeitet.

Nach Abgabe findet 2020 dann die Beurteilung des Antrags durch die zuständigen Gremien von Icomos statt. Die Nominierungsunterlagen werden mit Fokus auf den außergewöhnlichen universellen Wert auf die Schlüssigkeit des Antrages geprüft. Die Besichtigung vor Ort im September 2020 wird von Sachverständigen durchgeführt, die über praktische Erfahrungen im Bereich Verwaltung, Erhaltung und Echtheit einzelner Güter verfügen und eine sachgerechte Bewertung der Verwaltungspläne, der Erhaltungskonzepte vornehmen können. Die verschiedenen Berichte werden im November 2020 im Welterbe-Ausschuss beraten und es wird eine einheitliche Empfehlung formuliert. An letzterem ist damals der Antrag für den Schlossgarten im benachbarten Schwetzingen gescheitert. zg

