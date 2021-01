Speyer/Ludwigshafen.Der Speyerer Bildhauer Wolf Spitzer hat in der Vergangenheit zu verschiedenen Anlässen Büsten, Skulpturen und Plastiken geschaffen. Viele seiner markanten Werke wurden in Ausstellungen gezeigt oder erfreuen sich bis heute in öffentlichen Räumen großer Aufmerksamkeit. Zu in Bronze gegossenen Persönlichkeiten wie Martin Luther, Philipp Melanchthon oder Erasmus von Rotterdam gesellen sich nun sechs weitere Persönlichkeiten der Zeitgeschichte beziehungsweise mythologische Wesen aus der Fantasiewelt der Antike, die in einer Ausstellung zu sehen sein werden, die dem Dichter Dante Alighieri (1265 bis 1321) und dem Philosophen Ernst Bloch (1885-1977) gewidmet ist.

Sie soll nach derzeitiger Planung am 15. April im Ernst Bloch-Zentrum in Ludwigshafen eröffnet werden. Anlass ist der Todestag des Dichterfürsten, der sich 2021 zum 700. Mal jährt. Berühmt wurde Dante vor allem durch seine „Göttliche Komödie“, in der er ein literarisches Höllenfeuer entfacht, das aber im himmlischen Paradies ein gutes Ende findet. Auch Blochs Hauptwerk „Das Prinzip Hoffnung“ erfährt durch die Corona-Pandemie eine geradezu beängstigende Aktualität.

Sechs Bronzebänder-Figuren

Wolf Spitzers Beitrag konzentriert sich auf sechs jeweils 35 Zentimeter hohe, im Wachsausschmelzverfahren gefertigte Bronzebänder-Figuren aus dem Kosmos von Dante Alighieri. Dazu zählen neben Dante seine große Jugendliebe Beatrice, der römische Dichter und Epiker Vergil, der höllische Luzifer, das Mischwesen Minotaurus und die vergeistigte Anima, die das lebensspendende Prinzip im Menschen symbolisiert.

Ergänzt wird die Figurenschau durch fünf Fototafeln, deren imaginäre Landschaften Spitzer plastisch aus Wachsresten gefertigt hat und Dante mit Vergil auf einer Jenseits-Wanderung zeigen.

Bleibt zu hoffen, dass die Sonderausstellung wie vorgesehen eröffnet werden kann. Dazu erklärte Immacolata Amodeo, Leiterin des Bloch-Zentrums auf Anfrage: „Sollte die Pandemie eine planmäßige Eröffnung nicht zulassen, setzen wir alles daran, sie zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Sobald Klarheit herrscht, werden Details auf der Homepage veröffentlicht!“

